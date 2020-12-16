حصاد 2020.. 15 مشهدا في 2020 لم يعتادها المصريون من قبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

كان عام خاليا من مختلف الأحداث التي اعتاد عليها المصريون، بسبب انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد الوباء والتي منها الإغلاق الجزئي الذي شهدته مصر لمختلف مناحي الحياة.

في التقرير نستعرض لكم 15 مشهدا في 2020 لم يعتاد عليها المصريون من قبل.

1- الحظر بسبب الوباء

لجأت الحكومة إلى فرض حظر التجوال بعدد ساعات محددة خلال اليوم، كمحاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الذي ضرب بلاد العالم، وبالفعل نجح الحظر في عدم تفاقم أعداد المصابين والوفيات مقارنة ببلاد أخرى.

2- اختفاء موائد الرحمن

خلت شوارع مصر من موائد الرحمن، التي كان يقوم عليها مقتدرون لتقديم وجبات الإفطار وربما السحور، لإطعام المحتاجين وعابري السبيل، بعدما أصدرت الحكومة قرارا بمنع إقامتها، باعتبارها أحد التجمعات التي قد تنقل العدوى بالفيروس.

3- غياب موائد الإفطار العائلية في رمضان

اعتاد المصريون وخاصة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان على إقامة عزائم عائلية، تجتمع فيها الأسر على طعام الإفطار، لكن هذا المشهد اختفى في عام كورونا.

4- اختفاء دورات الكرة الرمضانية

كانت من أبرز مشاهد الشهر الكريم في مصر، وتحظى بمشاركة واسعة من قبل فئات عمرية مختلفة، فقد كان ينظمها العديد من الأندية ومراكز الشباب، إضافة إلى عدد من المساجد الكبرى والجمعيات الأهلية، لكن في عام كورونا اختفت تماما من الشوارع ومراكز الشباب.

5- صلاة "التراويح" في المنزل فقط

اعتاد المصريون على تأدية صلاة "التراويح" خلال شهر رمضان في المساجد، لكن مع تفشي كورونا قررت الحكومة منع ذلك والاكتفاء بها في المنزل فقط.

6- إغلاق المساجد

مشهد لم نعرفه أبدا، لكنه حدث في زمن كورونا وهو إغلاق المساجد خوفا من أن تؤثر التجمعات على انتشار فيروس كورونا.

7- منع صلاة العيد

لأول مرة مشهد لم نعتاد عليه أبدا ولم نكن لنتوقعه نظرا للسعادة الكبيرة في مثل هذا اليوم، وهو أول أيام العيد وتحديدا فرحة صلاة العيد، سواء الفطر أو الأضحى، حيث قررت الدولة منعها كإجراء وقائي.

8- غياب مشهد التزاحم على شراء لبس العيد

اعتاد المصريون على مشهد التزاحم في الأيام الأخيرة من شهر رمضان لشراء لبس العيد، لكن مع انتشار كورونا اختفى ذلك الأمر تماما، كما أن المحال كانت تغلق في وقت مبكر.

9- الذبح بعيد الأضحى بشروط جديدة

عادة كل عيد أضحى يقبل المصريون على ذبح الأضحية، لكن هذا العام كان الأمر مرتبطا بإجراءات وقائية، مثل الحرص على ارتداء الجزار ومساعديه الكمامة الطبية، وتنفيذ التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين بين الآخرين أثناء مشاهدة الأضحية، وارتداء الكمامة والجوانتي أثناء توزيع الأضاحي.

10- غلق المقاهي

مشهد آخر رأيناه في عام كورونا، وهو قرار الحكومة بغلق المقاهي خوفا من التجمعات كإجراء مهم لمنع انتشار فيروس كورونا.

11- منع الشيشة مع عودة المقاهي للفتح

مع عودة المقاهي للفتح، قررت الحكومة منع الشيشة خوفا من تسببها في انتشار فيروس كورونا، في ظل المخاطر الصحية للتدخين بشكل عام.

12- الالتزام بالكمامة مع الفتح

بعد انتهاء فترة حظر التجوال، قررت الحكومة العودة للفتح بشروط وقائية صارمة لمنع انتشارا لفيروس، ولعل أهمها الالتزام بارتداء الكمامة في كل مكان بما في ذلك المواصلات العامة للحد من كورونا.

13- إغلاق المدارس والحضانات والجامعات

مشهد آخر رأيناه في عام الوباء، وهو إغلاق المدارس والحضانات والجامعات خلال فترة الحظر، لمنع التجمعات وتقليل مخاطر انتشار كورونا.

14- تغيير نظام التعليم

بعد العودة للفتح، اتخذت الحكومة عدة قرارات في عام الوباء، مثل ارتداء الكمامات كشرط أساسي لحضور المدارس والجامعات، مع تطبيق باقي الإجراءات الاحترازية كغسل اليدين، مع توزيع كثافات الطلاب على أيام الأسبوع.

15- التسابق على شراء الكحول والكمامات

مشهد لم نعتاد عليه، ولكن مع ظهور الوباء، رأينا الجميع يتسابق على شراء المطهر الكحولي والكمامات بعد أن باتت ضرورية في كل بيت في مصر.