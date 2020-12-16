لمرضى كورونا..احذروا الأيام العشرة الأولى بعد مغادرة المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أظهر عدد متزايد من الدراسات أنه في الأشهر الأولى بعد إقامة المرضى في المستشفى بسبب فيروس كورونا، يواجهون خطرًا كبيرًا من المشاكل الصحية المستمرة والعودة إلى المستشفى والموت.

لكن الأسبوع والنصف الأول قد يكون خطيرًا بشكل خاص، وفقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة JAMA ، وقام بها فريق من جامعة ميشيغان ونظام VA Ann Arbor للرعاية الصحية، بالولايات المتحدة.

كان لدى مرضى كوفيد-19 خطر أعلى بنسبة 40٪ إلى 60٪ في العودة إلى المستشفى أو الموت في الأيام العشرة الأولى، مقارنة بالمرضى المماثلين الذين عولجوا في نفس المستشفيات خلال نفس الأشهر بسبب قصور القلب أو الالتهاب الرئوي.

بحلول نهاية 60 يومًا، كان الخطر الإجمالي لمرضى كورونا من العودة للمستشفى أو الوفاة أقل من الحالات الخطيرة الأخرى.

ومع ذلك، في الشهرين الأولين، توفي 9٪ من مرضى كورونا الذين نجوا من العلاج في المستشفى، وعانى ما يقرب من 20٪ من انتكاسة أعادتهم إلى المستشفى، هذا بالإضافة إلى 18.5٪ ممن ماتوا أثناء مكوثهم في المستشفى.

وقارن الباحثون نتائج ما بعد المستشفى لما يقرب من 2200 من المحاربين القدامى الذين نجوا من دخولهم المستشفى في 132 مستشفى في فرجينيا لفيروس كورونا هذا الربيع وأوائل الصيف، مع نتائج لما يقرب من 1800 مريض مشابه نجوا من الإصابة بالالتهاب الرئوي الذي لم يكن مرتبطًا بـ كوفيد-19، و 3500 من الذين نجوا من الإقامة المرتبطة بقصور القلب، خلال نفس الوقت.

اليقظة الخاصة مطلوبة

تشير الدراسة إلى الحاجة إلى يقظة خاصة في الأيام الأولى بعد الخروج من المستشفى ، كما يقول جون، المؤلف الأول للدراسة وعالم الأوبئة في قسم العلوم الصحية في Michigan Medicine .

وقال الباحث: "بمقارنة النتائج طويلة المدى لمرضى COVID-19 ، بنتائج المرضى الآخرين المصابين بأمراض خطيرة، نرى نمطًا من المخاطر أكبر من المعتاد في أول أسبوع إلى أسبوعين، والتي يمكن أن تكون فترة محفوفة بالمخاطر لأي شخص".

ويضيف العالم: "الآن، السؤال هو ما العمل حيال ذلك، كيف يمكننا تصميم خطط خروج أفضل لهؤلاء المرضى؟ كيف يمكننا تكييف اتصالاتنا ورعاية ما بعد المستشفى لاحتياجاتهم؟ وكيف يمكننا مساعدة مقدمي الرعاية في الاستعداد والتكيف؟".

بناء الأدلة

عمل دونيلي على الدراسة مع أطباء ميشيغان ميديسن وأطباء الرعاية الحرجة في VAAHS هالي بريسكوت، بريسكوت هو مؤلف رئيسي لدراسة حديثة أخرى تُظهر التعافي البطيء لمرضى COVID-19 في المستشفيات في مستشفيات ميشيغان خلال موجة الربيع في الولاية.

ويقول بريسكو: "لسوء الحظ، هذا دليل آخر على أن COVID-19 ليس مرضا وسينتهي، بالنسبة للعديد من المرضى، يبدو أن COVID-19 يتسبب في سلسلة من المشكلات التي هي في كل جزء خطيرة مثل تلك التي نراها في الأمراض الأخرى، ولكن القليل جدًا من استجابتنا للرعاية الصحية - والقليل جدًا من الأبحاث - مصمم لمساعدة هؤلاء المرضى أثناء استمرارهم لأيام وأسابيع وحتى شهور للتعافي".

المزيد عن الدراسة

لم تشمل الدراسة غير المتعافين الذين عولجوا في مستشفيات فيرجينيا في حالات الطفرة المبكرة، من خلال برنامج "المهمة الرابعة" الذي يعوض النقص في الأسرة في المستشفيات غير التابعة لفيرجينيا.

جميع المرضى باستثناء 5 ٪ كانوا من الذكور، والنصف الآخر من السود، وهو ليس ممثلاً على المستوى الوطني ولكنه يركز على مجموعتين عاليتي الخطورة، ولكن داخل المحاربين القدامى الذين تمت دراستهم، كان العامل الوحيد الذي أحدث فرقًا كبيرًا في النتائج هو العمر، توفي حوالي نصف المحاربين القدامى في السبعينيات والثمانينيات من العمر في 60 يومًا بعد مغادرة المستشفى.

إجمالًا، أمضى 2179 مريضًا من COVID-19 ما مجموعه 27496 يومًا في المستشفى، وقضى 354 من المحاربين القدامى الذين أعيدوا إدخالهم ما مجموعه 3728 يومًا إضافيًا في المستشفى.

كانت الأسباب الأكثر شيوعًا لإعادة دخول المستشفى هي COVID-19 ، الذي تم الاستشهاد به في 30 ٪ من المرضى، والإنتان في 8.5 ٪، ذهب أكثر من 22٪ من قدامى المحاربين الذين أعيد قبولهم إلى وحدة العناية المركزة.

وشملت الدراسة المرضى الذين يعانون من جميع الحالات الثلاثة، والذين بدأت إقامتهم في المستشفى في الفترة من 1 مارس إلى 1 يونيو، وغادروا المستشفى قبل 1 يوليو.

نظرًا لأن هذه كانت الأشهر الأولى للوباء، يقر دونيلي بأن الخبرة التي اكتسبتها المستشفيات خلال تلك الفترة، والتي تمت مشاركتها مع المستشفيات في ولايات أخرى مع حدوث ارتفاعات لاحقة، ربما تكون قد غيرت نتائج ما بعد المستشفى.

لكن الطفرة الحالية، التي تدفع المستشفيات لجذب غير المتخصصين إلى رعاية COVID-19، ورعاية المرضى الآخرين المصابين بأمراض خطيرة، قد تؤثر على النتائج بطريقة سلبية.

ويأمل الباحث هو وزملاؤه في مواصلة دراسة البيانات الجديدة من مستشفيات فرجينيا والمستشفيات الأخرى عندما تصبح متاحة، ومقارنة نتائج COVID-19 بعد المستشفى مع تلك الخاصة بالحالات الخطيرة الأخرى، من المهم دراسة المقارنات مع المرضى في المستشفى بسبب الإنفلونزا والأمراض الفيروسية الأخرى، بالنظر إلى الادعاءات الكاذبة المنتشرة بأن COVID-19 مجرد مرض بسيط.