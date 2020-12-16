لهذه الأسباب.. لا ترمِ خيوط الموز أثناء تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - شيماء مرسي

الموز من الأطعمة التي يحبها كثير من الأشخاص؛ لمذاقه الرائع وفوائده الكثيرة، ولكن هل تعلم أن لـ"خيوطه" فوائد؟

عند تقشير الموز يتضح الخيوط التي تسمى "فلوم" phloem- إحدى الوسائل المهمة التي تنقل العناصر الغذائية وتوزعها في العديد من النباتات والفواكه، بحسب "thehealthy".

وغالبًا ما يتم نزع "خيوط" الموز والتخلص منها مع قشرتها، ولكنها مغذية تمامًا مثل باقي الموزة وربما أكثر، حيث إنها مليئة بالبوتاسيوم والألياف وفيتاميني "أ" و"ب 6".

والخيوط هي نسيج موجود في جميع النباتات، تتكون من خلايا حية تسمح للمنتجات الغذائية والسكر بالوصول إلى جميع أجزاء النبات المختلفة، وتعمل مثل "الأوردة" أو "الشرايين"، إذ تنقل العناصر الغذائية الضرورية في جميع أنحاء الفاكهة اللذيذة حتى تنمو بشكل صحيح.

ويمكن أيضًا استخدام هذه الخيوط لتحديد ما إذا كان الموز جاهزًا للأكل أم لا، وإذا لم يتم توزيع جميع العناصر الغذائية بالتساوي في جميع أنحاء الموز، فإن الخيوط تبقى أكثر إحكامًا، ما يعني أن الموز غير ناضج، ويحدث العكس مع الموز الناضج حيث يمكن إزالة "الخيوط" بسهولة أكبر.