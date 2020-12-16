مصممة الأزياء سارة أنسي: التعامل مع نيللي وريهام ويسرا كان تحديا

لايف ستايل

إطلالات كثيرة أبهرت الجمهور خلال النسخة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي، التي انتهت فعالياتها قبل أيام، والغريب في الأمر أن غالبية هذه الإطلالات، جاءت بتوقيع مصممة الأزياء سارة أنسي، التي سجلت حضورا قويا، بأكثر من فستان خلال حفلي افتتاح وختام المهرجان، كان من بينهم فساتين الفنانات نيللي كريم ويسرا اللوزي وريهام عبدالغفور وأخريات.

وكشفت سارة أنسي، مصممة الأزياء، أن تغييرها لإطلالة الفنانة نيللي كريم المعتادة منها خلال المهرجانات السينمائية، كان تحديا كبيرا بالنسبة لها، وكانت تفكر في الصعوبة التي ستواجهها حتى تقنع "نيللي" بالاقتناع برأيها، لكنها فوجئت بموافقتها سريعة وعملت على الفستان الذي اختارته أسبوع واحد فقط، والنتيجة كانت مرضية للفنانة وجماهيرها وكل من شاهد إطلالتها خلال النسخة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "dmc"، "كان بالنسبة لنا أننا نقنع نيللي لأول مرة بإطلالة بفستان لونه فاتح، على عكس ما متعودين منها، أنها بتختار ألوان غامقة دايما، كان لازم يكون الفستان مظبوط أوي، عشان تبقى شايفه نفس الشكل اللي متعودة تشوف نفسها عليه، وهي انبسطت بيه جدا".

أما عن إطلالة الفنانة ريهام عبدالغفور والتي جاءت بتوقيها أيضا، فتوضح أنه كان هناك تحدي آخر، لافتة "كنا عايزين برضه نلبسها حاجة مختلفة عنها، وهي في نفس الوقت كان نفسها تلبس ذهبي أو فضي، كانت حابة تروح للاتجاه ده من الالوان، فقعدت معاها أنا والاستايلست عبير الأنصاري، واتناقشنا لحد ما وصلنا للنتيجة اللي ظهرت بيها في المهرجان، والحمد لله عجبت الناس".

وعن قدرتها على الانتهاء من تصميم الفساتين وتنفيذها في فترات قصيرة، كما فعلت مع فستان نيللي خلال أسبوع، وفستان ريهام خلال 5 أيام فقط، تؤكد أن قدرتها على السيطرة على المواقف وعدم توترها، يساعدها بشكل كبير على ذلك، لدرجة أن كل المشاهير الذين يتعاملون معها، أصبحوا لا يتفاجئوا من كونها قادرة على تصميم وتنفيذ فستان في يوم واحد فقط.

وتحكي عن تعاونها أيضا مع الفنانة يسرا اللوزي، خلال النسخة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي، "يسرا أصلا أنا وهي صحاب وكنت متحمسة، لأنها لسه والدة جديد، وقمر ما شاء الله، وفي كل الأحوال جميلة، وأول حاجة اكتشفتها أن عمرها ما لبست أسود، ودي كانت حاجة غريبة جدا بالنسبة لي، وأقنعتها بالأسود، بصراحة هي شخص سهل جدا في التعامل، وكانت واثقة فيا، والنتيجة عجبت الناس".