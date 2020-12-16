فتاة روسية تتزوج من حقيبتها الخاصة: تسمعني وأسمعها وتمدني بالثقة

لايف ستايل

كشفت فتاة روسية، انجذابها الشديد لحقيبة اشترتها منذ 5 سنوات، وأصبحت تعشقها بصورة جنونية، موضحة أنها انجذبت إليها عاطفيا، وأنها تحاول رفع مستوى الوعي بينهما خلال الفترة المقبلة، بعد أن ازداد تعلقها بالحقيبة وأصبحت مؤخرًا، نقطة جذب جنسية إليها.

بعد تطور العلاقة بين رين جوردون، 24 عاما، وحقيبتها إلى هذا الحد الكبير، قررت إقامة حفل للزواج من الحقيبة في يونيو الماضي، رغبة منها في توثيق العلاقة رسميا، موضحة أنها طيلة عمرها تشعر بانجذاب شديد للأشياء أكثر من الرجال، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

واشترت الفتاة العشرينية، تلك الحقيبة من متجر لأجهزة الكمبيوتر عام 2015، وبعد مرور سنوات اكتشفت حبها الشديد لها: «منذ طفولتي وأنا أعتقد أن الروح الطيبة مغروسة داخل الأشياء أكثر من الأشخاص، وكذلك في كل شئ حولنا».

تضيف رين: «وأنا في مرحلة المراهقة، وقعت في حب أماكن متعددة مثل مركز التسوق الذي تم افتتاحه في بلدتي، وكنت أعلم أن هذا خطأ ويتجاوز أعراف المجتمع، لكني لم أخبر أحدًا».

وعن علاقتها بحقيبتها، تقول الفتاة الروسية: «لم يكن لدي أدنى فكرة أنني سأنهي حياتي بالزواج من حقيبة، لكني أعجبت بمظهرها بشدة، وأدركت ببطء أنني بدأت أقع في الحب، فعلاقتنا الروحية تظهر بشكل توارد خواطر، أسمعها وهي تسمعني فهي أكثر من مجرد شريك».

تكمل رين: «أنا لست مريضة أو مضطربة، لكني ضد تكوين العلاقات مع الناس، فبالنسبة لي الأشياء هي الأفضل حقًا، فهي خير صديق وحبيب وشريك حياة، لأنها تشاركني مشاعري المختلفة وتسمعني بحرص كبير دون أن تزعجني، وأشعر معها بالثقة الكبيرة في نفسي، ولا أفكر في اللجوء لأي شخص».