والدة عمر كمال: هزعل لو اتجوز من الوسط الفني.. والأغاني حرام (فيديو)

علاقات و مجتمع

كواليس كثيرة كشفتها والدة مغني المهرجانات عمر كمال، في أول ظهور إعلامي لها عبر «الوطن»، عن علاقتها بابنها، إذ حكت العديد من المواقف بينهما، وآرائها في مجال الغناء الذي اختاره طريقا له.

ويرصد «هن» أبرز العناوين من حوار منى عباس، والدة عمر كمال، في أول ظهور لها:

- ابني اتولد في بيت ملتزم دينيا، واتجه للغناء بعد وفاة والده.

- معرفش حاجة عن مشوار ابني في الغناء.

- مبسمعش أغاني من حوالي 30 سنة، ومش مهتمة بالمجال ده خالص.

- كان نفسي ابني يتشهر في حاجة عادية، يكون مهندس في شركة مثلا.

- بحضر الدروس في المساجد، وعرفت أن الغناء مش حلال.

- دايمًا أدعيله ربنا يرزقه بطريق يرضى عنه، ويبعد عنه ولاد الحرام ويحفظه.

- عندي حساب على «فيسبوك»، وبتابع أخبار ابني من عليه، وبعرف أخباره زي باقي الناس.

- مبتابعش حد من الفنانين خالص، مبتابعش غير ابني بس عشان أعرف أخباره.

- عمر شايل فكرة الجواز من دماغه دلوقتي، وأتمناله يرتبط ببنت ناس تتقي ربنا فيه ويستقر معها.

- متمناش يتجوز من الوسط الفني، وهزعل لو عمل كده.

- لا يتمنى أي شخص أن يموت وهو يغني.

عمر كمال يتصدر محرك البحث جوجل

احتفل المطرب الشاب عمر كمال، مؤخرًا، بتصدر 4 من أعماله الغنائية، قائمة أكثر الأغاني التي بحث عنها المصريون خلال العام الجاري، عبر محرك البحث الشهير "جوجل".

وكتب كمال، على فيسبوك: «موقع جوجل أكبر موقع بحث في العالم قال إن أكتر 5 أغاني اتبحث عنهم في مصر سنة 2020، منهم 4 لينا الحمد لله، عود البطل - بنت الجيران - شمس المجرة - عود البنات»، متابعًا: «إحنا مش محتاجين تكريم وجوائز ولا محتاجين مجاملات من مواقع مزيفة ومضروبة، إحنا الحمد لله نجاحنا واصل لك».