في برد الشتاء.. هذه الأطعمة تمنحك الدفء

محمد اسماعيل - القاهرة - ينصح خبراء في مجال الصحة بتناول أطعمة معينة خلال فصل الشتاء، حتى تمنحهم الدفء في الطقس البارد.

ونقل موقع "boldsky" في تقرير له عن خبراء، قولهم: "في حين يحرص معظم الناس على تكديس المنزل بالملابس الشتوية، والحصول على مدفأة، غالبا ما ينسون أهم وأسهل طريقة للتدفئة في الشتاء"، وفقا لسبوتنيك.

وأوضحوا أن أهم وأسهل طريقة هي تناول أطعمة يمكن أن تساعدك في البقاء في حالة دفء وعافية خلال شهور البرد.

وذكر التقرير مجموعة من الأطعمة التي ينصح بتناولها في فصل الشتاء والتي جاءت كالآتي:

الخردل:

نوع من التوابل النفاذة المعروف أنه يحافظ على دفء الجسم خلال فصل الشتاء، حيث يحتوي على مركب لاذع رئيسي يسمى "أليل إيزوثيوسيانات"، والذي يمكن أن يرفع درجة حرارة الجسم بطريقة صحية.

القرفة:

يمكن أن تساعد إضافة القرفة إلى أطباقك خلال فصل الشتاء في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي توليد الحرارة في الأجواء الباردة.

الزعفران:

يساعد مشروب الزعفران المعروف بالذهب الأحمر في تدفئة جسمك في برد الشتاء.

العسل:

من أفضل الأطعمة المناسبة لفصل الشتاء، لكونه غنيا بالعديد من العناصر الغذائية والسكريات الطبيعية التي تمنحك دفعة سريعة من الطاقة. ويساعد العسل أيضا في علاج التهاب الحلق، وهي مشكلة تواجه معظم الناس في فصل الشتاء.

سكر الجاجري:

نوع من الأطعمة المريحة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ويساعد تناوله خلال فصل الشتاء في تحفيز حرارة الجسم.