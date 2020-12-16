هنا الزاهد تعترف بإجراء عملية تجميل: مبحبش يتقالي «باربي» (فيديو)

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن إجرائها عملية تجميل واحدة في حياتها، مؤكدة أنها لا تود أن تجري أي عمليات أخرى لتغيير أي شيء في ملامحها.

وأوضحت هنا، في تصريحات لـ«الإمارات نيوز»، على هامش تكريمها في مهرجان نجم العرب، أنها أجرت عملية التجميل في أنفها: «هي واحدة بس في مناخيري، وظبطت معايا عادي، مش عاوزة أغير حاجة فيا خالص».

وعن تشبيها بالعروسة «باربي»، قالت هنا: «هما اللي طلعوا كده وبتبسطني، لكن مبحبش يتقال باربي، لأنها في الآخر عروسة مفيهاش روح، وأنا مبحبش الإنسان اللي مفيهوش روح، وأي حد يتمنى يبقى شبه باربي، لكن بحب الروح أكتر بكتير».

هنا الزاهد

تشارك الفنانة هنا الزاهد، حاليًا في تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة، وهنأ الفنان أحمد فهمي، زوجته، بقرب انطلاق المسلسل، إذ نشر البوستر الدعائي للمسلسل، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، قائلًا: «إن شاء الله هتكسري الدنيا يا حبيبتي.. دايما فخور بيكي».

وكتبت هنا الزاهد، تعليقًا على البوستر الذي نشرته عبر حسابها بموقع «إنستجرام»: «مسلسل حلوة الدنيا سكر.. قريبًا».

ويُعرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، في مطلع العام المقبل 2021 على شاشة إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي يتم تصويره حاليًا ويضم 45 حلقة.

وتقدم هنا الزاهد، خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين «سحر وشعوذة»، و«9 خطوات لقلب الرجل»، و«الجريمة لا تفيد»، و«المتخصصة».

ويشارك في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبد المغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.