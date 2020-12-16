الامارات | نورة الكعبي تزيح الستار عن لوحتين نادرتين في «سوذبيز دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الكعبي تزيح الستار عن لوحتين نادرتين في «سوذبيز دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاحت وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، مساء أمس، الستار عن لوحتين نادرتين لبوتيتشيلي ورامبرانت في معرض سوذبيز دبي بمركز دبي المالي العالمي.

جاء ذلك خلال استضافة الكعبي من قبل «سوذبيز دبي» كضيف شرف في المعرض الخاص بإزاحة الستار عن روائع بوتيتشيلي ورامبرانت، إذ ستعرض اللوحتان على الجمهور بمركز دبي المالي العالمي اليوم.

وستعرض اللوحتان في مزاد نيويورك في يناير المقبل، ومن المتوقع أن تحققان أكثر من 100 مليون دولار، إذ تعتبران الأعلى قيمة على الإطلاق التي تعرض من قبل دار المزادات في منطقة الشرق الأوسط.

وعبرت نورة الكعبي عن سعادتها بالكشف عن لوحتين لاثنين من أهم عظماء الفن في التاريخ قبل عرضهما في المزاد الشهر المقبل، مجددة شكرها لدار سوذبيز لجلب مجموعة من أفضل الأعمال الفنية في تاريخ البشرية إلى الإمارات، ومنح خبراء وعشاق الفنون فرصة الاستماع بها.

وأشارت إلى أنه رغم الاختلاف بين بوتيتشيلي ورامبرانت من حيث موطنهما الأصلي والعصور التي عاشا فيها، ومدارسهما وأساليبهما الفنية، إلا أنها يبقيان فنانين استثنائيين تجاوزا حدود زمانهما وتركا بصمة فنية لا تنسى.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة من دار سوذبيز تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات على المشهد الفني العالمي، وتثري الحياة الثقافية في الدولة وتشجع المجتمع على استكشاف هذه التحف الفنية الفريدة والاستمتاع بجمالها.

من جانبها، قالت رئيس سوذبيز دبي كاتيا نونو: «فخورون بمشاركة نورة الكعبي في إزاحة الستار عن هاتين اللوحتين لعملاقين من تاريخ الفن رامبرانت وبوتيتشيلي في دولة الإمارات».

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