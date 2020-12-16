7 حيل تنظيف تستخدم في الفنادق توفر وقت ربة المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - تهدر ربات المنازل الكثير من الوقت على أعمال التنظيف في المنزل كل يوم، ويمكن أن تشكل هذه الأعمال عبئاً كبيراً في حالة المرأة العاملة.

وفيما يلي مجموعة من حيل التنظيف التي تستخدم في الفنادق وتساعد ربة المنزل على توفير الكثير من الوقت، بحسب موقع وان غود ثينغ، ونقله "24" الإماراتي.

إزالة الفوضى

قبل تنظيف أي شيء، ابدأي بإزالة أي فوضى من الغرفة، ويتضمن ذلك أشياء مثل إفراغ سلة القمامة، وتجريد السرير، ونقل الملابس المتسخة إلى غرفة الغسيل، وإعادة الأطباق إلى المطبخ وإزالة أي شيء لا ينتمي للغرفة بشكل عام. ولا يؤدي التخلص من الفوضى قبل التنظيف إلى تسهيل المهمة فحسب، بل يزيل أيضاً إمكانية التنظيف حول العناصر، أو إعادة وضعها على سطح مبلل.

تنفيض الستائر

بين عمليات التنظيف الأعمق في الغسالة أو باستخدام المكنسة الكهربائية، يمكنك منح ستائرك مظهراً متجدداً من خلال تنفيضها باستخدام أداة تنظيف الستائر أو مناشف اليد، حيث تقوم ألياف المنشفة بعمل أفضل في التقاط الغبار والأوساخ في زوايا الستائر. وبمجرد التخلص من كل الغبار، ما عليك سوى تنظيف الأرضية حول الستائر لالتقاط كل الغبار والأوساخ المتساقطة.

تنظيف المناطق الأكثر استخداماً مرتين

قبل التوجه مباشرة إلى أحد أركان الغرفة والبدء من هناك بعمليات التنظيف بالمكنسة الكهربائية، من الأفضل أن تبدأي من المناطق الأكثر استخداماً باتجاه الزوايا ثم العودة بالاتجاه المعاكس، وهذا يساعد على تنظيف المناطق الأكثر تعرضاً للأوساخ مرتين ويزيد من احتمال تنظيفها بشكل أفضل.

اتركي مساحيق التنظيف لوقت أطول

يعرف خبراء التنظيف المحترفون أن عمليات التنظيف يمكن أن تكون أسرع وأسهل بكثير إذا أعطيت منتجات التنظيف الوقت الكافي للقيام بعملها، حيث تحتاج المكونات الموجودة في مساحيق التنظيف سواء كانت طبيعية أو كيميائية إلى وقت لاختراق الأوساخ والبقع، ويساعد ترك مساحيق التنظيف لمدة 10 دقائق على الأسطح المتسخة مثل حوض المرحاض أو حتى السجاد المتسخ في اختصار الوقت والجهد.

التحقق من بطاقات التعريف

قبل غسل الملابس ينصح بالتحقق من بطاقات التعريف والتعرف على أفضل الطرق لغسل الأقمشة ومدة دورة الغسيل ونوع المساحيق المستخدمة وغير ذلك.

تلميع صنابير المياه

تحول التركيبات اللامعة الحمام من نظيف بدرجة معقولة إلى نظيف حقاً، تخلصي من اللطخات وبصمات الأصابع من الصنابير التي تم تنظيفها حديثاً، عن طريق مسحها بالكحول المحمر بعد تنظيفها، يستغرق الأمر ثانية أو ثانيتين فقط، ولكنه يصنع الفارق.

تنظيم أدوات التنظيف

يستخدم عمال تنظيف الفنادق عربات خاصة لوضع أدوات ومساحيق التنظيف، فهذا يساعد على تنظيم العمل والوصول إلى هذه الأدوات بسهولة عند الحاجة إليها