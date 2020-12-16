والدة الطفل يوسف عن تأييد حبس المتهمين بقتل ابنها: أتمنى تكون الأخيرة

علاقات و مجتمع

عقب مشوار طويل من الجلسات والتردد على المحاكم، أيدت محكمة النقض حبس المتهمين في قضية مقتل الطفل يوسف سيد العربي في ميدان الحصري، 5 سنوات بعد رفض الطعن المقدم منهما، أمس، لتسدل الستار على القضية، بانتصار للطفل الذي رحل عن طريق رصاصة أطلقت في فرح أقيم على أحد أسطح العمارات المجاورة لميدان الحصري، بعد أن شهد الفرح إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في مايو 2019، المتهمين بالسجن 5 سنوات، في إعادة محاكمتهما على خلفية اتهامهما بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وطعن المتهمين في الحكم وأيدت المحكمة في سبتمبر الماضي، قبل أن تؤيد الحكم النهائي أمس.

وعبرت مروة قناوي والدة يوسف، عن سعادتها برجوع حق نجلها وحبس المتهمين، بعد أن راودها الخوف من قبول النقض أو تخفيف الحكم عليهم، ولكن بعد رفض الطعن سيقضي الجناة العقوبة كاملة.

وقالت "مروة" إن الانتصار على الجناة ورجوع حق نجلها أثلحج صدجرها، ولكن الأهم هو فكرة عدم الاستسلام للنفوذ لأن الجناة كان من بينهم ضابط سابق وابن عضو مجلس شعب، "بقول لكل الناس اللي ليه حق يطالب بيه وميخافش، إحنا في دولة قانون وحقكم هييجي متخافوش".

وأضافت والدة يوسف لـ"الوطن"، أن العقوبة أراحت قلبها على الرغم من أن غليلها لم يشفَ من وقت رحيل صغيرها، وإسدال الستار على القضية نهائيًا بات بثمابة "هم وانزاح"، وتابعت: "دلوقتي بس هقدر ارتاح بعد ما أديت مهمتي في القضية".

وقضت المحكمة في مايو 2018 بمعاقبة 3 متهمين -بينهم هاربان- بالسجن 7 سنوات، لاتهامهم بقتل الطفل يوسف سامح العربي في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وبرأت المتهم الرابع.

وكانت نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحام العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان.