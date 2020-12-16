"نسيت البنطلون".. استايلست تعلق على فستان مي الغيطي المثير للجدل

لايف ستايل

لا تزال أصداء حفل زفاف الفنانة ميار الغيطي، مستمرة، في ظل تعرض شقيقتها الفنانة مي الغيطي، لانتقادات بسبب فستانها الجرئ، حيث أطلت بأزياء زرقاء منقوشة بدون أكمام، وبفتحة جانبية طويلة، ما تسبب في موجة من الانتقادات.

"تصميم الفستان ملوش قاعدة، وكل واحد يلبس اللي هو عايزه".. بتلك الكلمات علقت الستايلست شيم الجابي على إطلالة "مي" في حفل زفاف شقيقتها، موضحة أن صيحات الأزياء تتغير باستمرار، خاصة فيما يخص فتحة الفستان: "ممكن يكون فوق الركبة أو تحتها، وممكن تكون من ناحتين أو (كوازيه) يعني تكون كورس فوق بعض".

وتتابع حديثها بأنه بالرغم من عدم وجود قواعد ثابتة لكل التصميمات، "بس يفضل لما يكون مفتوح من فوق يكون مقفل من تحت.. والعكس صحيح"، إلا أن فستان "مي" يليق عليها، ويتناسب مع طبيعة جسمها.

زواج ميار الغيطي

احتفلت الفنانة ميار الغيطي، بزفافها في الجونة، وارتدت العروس فستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، حيث ظهرت إلى جانب زوجها أثناء تقطيع كعكة الزفاف على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية.

وكان الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، عقد قران الفنانة الشابة أواخر نوفمبر الماضي، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

وأحيت الراقصة الاستعراضية البرازيلية لورديانا، حفل زفاف ميار الغيطي، وشاركت عدة مقاطع مصورة، عبر خاصية "استوري" على حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تُحيي الحفل، رفقة الفنان الشعبي حسن شاكوش.

وأظهرت اللقطات الراقصة البرازيلية، وهي ترتدي بدلة رقص جريئة باللون الموف، مُرصعة بالفصوص والترتر اللامع، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحفل للفنانة ميار الغيطي، وهي ترقص مع لورديانا، على أغنية "إخواتي".