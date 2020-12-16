منها البطانة والبنطلون.. قطع مفقودة في أزياء الفنانات (صور)

لايف ستايل

عدد من الفنانات ظهرن بالإطلالات الجريئة التي عرضتهن للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتدين أزياء لفتت الانتباه، وتلقين على إثرها سخرية الجمهور من ملابسهن.

ويرصد "هن"، أبرز الفنانات اللائي تعرضن للهجوم بسبب إطلالات الجريئة.

مي الغيطي

إطلالة الفنانة مي الغيطي، في حفل زفاف شقيقتها الفنانة ميار الغيطي، تسببت في تعرضها للهجوم من قبل متابعيها، إذ كشف الفستان عن ساقيها، فكانت التعليقات: "نسيتي البنطلون"، "البنطلون ياه"، "إيه الفستان دا".

مايا دياب

الفنانة اللبنانية مايا دياب، أيضًا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس جينز في الصورة الأولى، مكونة من "توب" أسود، مع "هوت شورت" جينز، باللون الأسود أيضا، بالإضافة لحذاء برقبة.

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على الإطلالة الجريئة: "فين البنطلون؟".

الفنانة رانيا يوسف، أبرز الفنانات اللائي ظهرت بملابس جريئة، كان أبرزها هو ختام المهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين، الجدل حيث ارتدت فستان أشبه بالمايوه، غير أن وصفه البعض بـ "العاري".

وقتها تعرضت "رانيا" للعديد من الانتقادات والسخرية حول هذه الإطلالة الجريئة، حيث علق بعض متابعيها عبر حسابها على "الإنستجرام": "إنتي نسيتي البنطلون ولا إيه يا رانيا"، "نسيت بنطلوني وأنا رايحة يكرموني".

نانسي عجرم

وفي إحدى حفلاتها الغنائية، التي قدمتها المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بالولايات المتحدة الأمريكية، ارتدت خلالها فستان قصير للغاية، مما عرضها لعديد من الانتقادات، حيث ظلت ترقص رغم حملها بالشهور الأخيرة.

وعقب الانتهاء من الحفل، شاركت نانسي متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، مقطع فيديو من حفلها أثناء رقصها على المسرح، معلقة على الفيديو: "نحنا وسهرانين، ما تسأل نحنا مين، بدنا نرقص، بدنا نغني، بدنا نبقى مبسوطين".

لكنها، تلقت الانتقادات بسبب قصر الفستان الذي لا يتناسب مع حملها، فجاءت إحدى التعليقات منها "وين جيبة البلوزة"، بينما علق آخر: "ناسية تلبس البنطلون".

هيفاء وهبي

وفي إحدى إطلالاتها الجريئة، كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، نشرت صورة لها عبر حسابها عبر "الإنستجرام"، حيث كانت مرتدية بلوزة ذات كم طويل، لكنها كانت قصيرة للغاية، حيث بدت كأنها لم ترتدي بنطلون.

ورغم إعجاب المتابعين بجمال الفنانة اللبنانية، لكنها تلقت أيضا العديد من الانتقادات على هذه الإطلالة حيث علق أحد المتابعين، "نسيت تلبس البنطلون في البيت".