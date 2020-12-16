القومي للمرأة يطالب بعدم نشر أي معلومات غير مؤكدة عن قضية فتاة ميت غمر

علاقات و مجتمع

قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس يدعم قانونيًا حالة "بسنت"، ضحية التحرش بميت غمر، "إحنا معاها خطوة بخطوة وبنشوف إيه اللي مخوفها"، موضحة أن المجلس يبحث في التهديدات الواقعة عليها، منوهة بأن أجهزة الدولة تتحرك بشكل حازم عند التحقق من مثل هذه الأمور.

وأضافت "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أن هناك قوانين وأجهزة تقف بجانب الحالة، مطالبة بوقف نشر أية معلومات لم يتم التحقق منها بعد بخصوص القضية، وأنها ليست على علم بأية شائعات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي

وتابعت: "نتواصل معها ونحميها في إطار القانون، هي في أمان ومافيش مشاكل عليها"، فيما طالبت الإعلامية لميس الحديدي النائب العام بحماية "بسنت"، بعد أن أعربت عن قلقها الشديد من الذهاب للمحكمة، قائلة: "عندي نيابة بكرة وخايفة أروح يهددوني بالقتل ويرموا على وشي مياه نار، عارفين كل تحركاتي".

وكانت النيابة العامة بميت غمر، قد قررت يوم الاثنين، حبس 7 شبان 15 يوماً على ذمة التحقيقات في واقعة التحرش بفتاة بميت غمر يوم الخميس الماضي.

وكانت"بسنت" ضحية التحرش الجماعي بـ"ميت غمر"، قد قالت إنها تبلغ من العمر 23 عامًا، وفي عامها الدراسي الثالث في الجامعة، وأثناء سيرها في شارع بورسعيد في ميت غمر مساء الخميس الماضي، تعرضت للتحرش الجنسي على يد 7 أشخاص، "عملوا عليا دائرة، ومسكوا كل حته في جسمي".

وأضافت "بسنت"، : "معرفتش أقاومهم، وحد من الناس روحني وتاني يوم عملت المحضر، أنا تشجعت لما الناس دعمتني والأمن ساندني والنيابة شجعتني وأنا بشكرهم".