والدها مخرج شهير.. 10 معلومات عن الإعلامية لمياء عبدالحميد بعد إصابتها بكورونا

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أعلنت الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، المُذيعة بشبكة تليفزيون الحياة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت "لمياء"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "الحمد لله كورونا"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها والتماثل للشفاء.

وكانت لمياء فهمي عبدالحميد، انتقلت إلى شبكة تليفزيون الحياة، في شهر مارس الماضي، لتقديم برنامج جديد ذات طابع ديني اجتماعي، يحمل اسم "الدنيا بخير".

معلومات عن لمياء عبد الحميد

وخلال هذا التقرير، يرصد "هن" أبرز المعلومات عن الإعلامية عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

- ابنة المخرج الراحل فهمي عبد الحميد وشقيقة المخرج التليفزيوني وائل عبد الحميد.

- درست في كلية السياحة والفنادق، لكنها لم تعمل بمجال السياحة على الإطلاق.

- اتجهت للعمل الإعلامي وهي لا تزال في مرحلة الدراسة بالثانوية العامة من خلال مشاركته في برنامج "سهرة" على قناة ART.

- قدمت مجموعة من البرامج التليفزيونية، من بينها، "نشرة الأخبار الفنية"، و"ما وراء الأضواء".

- قدمت مجموعة من البرامج الطبية.

- ابتعدت عن الإعلام لمدة 5 أعوام، ثم عاودت للعمل مرة أخرى كمعدة برامج بعدما ارتدت الحجاب.

- انتقلت مرة أخرى للعمل كمذيعة على شبكة قنوات ART.

- شاركت الدكتور مبروك عطية في تقديم برنامج خاص بمناقشة المشكلات الزوجية عُرف باسم "مكارم الأخلاق"، ولاقى نجاحًا كبيرًا.

- توالت البرامج التي قدمتها فيما بعد، منها، "بيت المال"، "الموعظة الحسنة" والذي يعد ثاني تعاون بينها وبين الشيخ مبروك عطية، والذي حقق نجاحًا باهرًا أيضًا.

- قامت بتقديم برنامج "كلام من القلب" خلال شبكة قنوات "الحياة".

في سياق آخر، كان الإعلامي رامي رضوان، أعلن أمس الإثنين، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان سلبية مسحته الأخيرة.

ونشر "رضوان"، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له معلقًا عليها: "المسحة سلبية والحمد لله، الرضا والدعاء والعلم.. مفاتيح الشفاء باذن الله من أي عليل، مش قلت لكم هخلص عليه".