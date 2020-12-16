القومي للمرأة: ندعم بسنت ضحية التحرش.. ومصر دولة قانون

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استعرضت الإعلامية سارة حازم، خبرًا عن فتاة تُدعى بسنت، بهدف التنازل عن البلاغ الذي تقدمت به ضد 7 شباب اتهمتهم بالتحرش جنسيًا بها الخميس الماضي، والتي امرت النيابة العامة أمس الاثنين بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت "حازم،" إن تلك الفتاة تعرضت لتهديدات عديدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التنازل على البلاغات من مدونين طبيعيين، "واحد قالها اتنازلي عشان لو اتحسبوا أو حصلهم أي حاجة، مش هتخرجي من بيتك تاني"، ودي حاجة مرفوضة تمامًا.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها حاولت التواصل مع الفتاة للظهور على القناة وسرد قصتها ألا أن الفتاة منهارة، ولم تستطع التحدث نهائيًا، ولكن حالتها بصحة جيدة في الوقت الحالي.

ومن جانبها تحدثت أمل عبد المنعم، مديرة مركز الشكاوى في المجلس القومي للمرأة، إن المجلس تواصل بالفعل مع الفتاة، وتم التحرك مع كافة الجهات المعنية والمختصة، كما أن المجلس يدعمها قانونيًا وفي كافة الخطوات التي أخذتها، وتابعت على مواقع التواصل الاجتماعي التهديدات التي تلقتها الفتاة خلال الفترة الماضية، ويتم التواصل معها من أجل حمايتها.

وشددت "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج على أن مصر بلد قانون، وتم رصد كافة التهديدات التي تعرضت لها بسنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هناك قانون ضد التشهير الإلكتروني، ولا أحد يقبل تلك التهديدات على الإطلاق، لافتة إلى أن المجلس لن يترك الفتاة وحدها.