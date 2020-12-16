كتب: هن - 01:09 ص | الأربعاء 16 ديسمبر 2020

قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة مهلبية في الفرن، من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، موضحة أنه يمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير عمل مهلبية في الفرن نصف لتر لبن نصف لتر كريمة لباني 4 ملعقة كبيرة نشا سكر حسب الرغبة ربع كوب ماء ورد سكر بودرة فستق مجروش طريقة عمل مهلبية في الفرن يخلط اللبن والكريمة والنشا والسكر ويوضع الخليط على النار يقلب الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام يمكن إضافة ماء الورد يمكن أن تصب في الكاسات، وتزين وتقدم يرش الوجه بالسكر البودرة تصب في طواجن صغيرة، وتوضع في الفرن حتى يحمر الوجه يمكن أن يزين الوجه بالفستق، كما يمكن تزيينه بالقرفة

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