توقعات الأبراج اليوم 16-12-2020: تحذير لـ الحوت.. ونصائح مهمة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop

برج الحمل

اليوم رائع يجب أن تجد فيه أن الأشياء تعمل بسلاسة تامة، لديك نهج صارم سيساعدك على البدء في العمل وإنجاز الأمور.

برج الثور

هناك نغمة جادة لهذا اليوم، حافظ على الأشياء حقيقية، ابقَ بالقرب من المنزل واعتني بأي مهام صغيرة، اشترِ بعض النباتات لمنزلك.

برج الجوزاء

اجلب الاستقرار لمشاعرك اليوم، لديك ميل لأخذ الأمور إلى أقصى الحدود، امنح جهازك العصبي استراحة واهدأ.

برج السرطان

اعتني بمنزلك اليوم، جسديًا وعاطفيًا، تأكد من دفع الفواتير، وأن غرفة النوم مرتبة، لا تنس أن تنظف الغبار من تحت سريرك.

برج الأسد

انطلق وتصرف بثقة، من المحتمل أن تجد أنك أكثر استقرارًا وثباتًا بشكل عام، مما يتيح لك حرية الاستكشاف والمخاطرة أكثر مما تفعل عادةً.

برج العذراء

قد يكون من الصعب عليك بدء مشروع ما، قم ببعض التخطيط والاختبار، ستجد أنه يمكنك تحقيق الكثير اليوم إذا حافظت على تركيزك وانضباطك.

برج الميزان

أكمل كل ما لم تختتمه بالأمس، استخدم الصباح للتخطيط، وبعد الظهر للتنفيذ، والمساء للاسترخاء.

برج العقرب

احصل على راحة اليوم، اقنع شخصًا ما بتدليكك، أو الأفضل من ذلك، اذهب إلى متخصص، كن قويا وحاسما لا متسرعا ومحموما.

برج القوس

لا تتردد في المضي قدمًا في خططك، هذا يوم عظيم للعمل لقد قمت بالكثير من جمع البيانات وتحليلها مؤخرًا. حان الوقت الآن لاستخدام هذه المعلومات بشكل جيد.

برج الجدي

قد تجد صعوبة في بدء اليوم، قد يكون هذا هو الوقت الأفضل للتخطيط، كن واقعيًا في أفعالك وعلى دراية بالخطوات التي يتعين عليك اتخاذها للوصول إلى هدف معين.

برج الدلو

إذا لم تقم بإلقاء نظرة فاحصة على الواقع، فقد تجد نفسك في مشكلة كبيرة لاحقًا، كن واقعيًا بشأن وضعك الحالي وتصرف بثقة.

برج الحوت

احذر من إضاعة وقتك في محاولة جذب انتباه الآخرين، دعهم يتعاملون مع أنفسهم بينما تركز على أهدافك وأعمالك.