كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - يعتبر شكل الأظافر من الأمور الأساسية التي تهتم بها الكثير من السيدات، فاختيار الشكل الصحيح لها يجعلها تبدو أكثر جاذبية.

وتعد الأظافر الدائرية أنسب خيار للسيدات اللاتي تعملن باستمرار بأيديهن، إذ يسهل عنايتها والحفاظ عليها، كما أنها تمنحهن إطلالات كلاسيكية.

ويمكن اعتماد الأظافر بشكل دائري عن طريق بردها بالشكل المناسب.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على طريقة برد الأظافر بشكل دائري بالخطوات، إذا كنتي ترغبين في تعزيز صحة أظافرك بالمنزل، للحصول على أظافر ناعمة وقوية.



الخطوة الأولى: تحضير الأظافر جيداً

برد الأظافر بشكل دائري



قبل القيام بخطوات برد الأظافر، عليك تحضيرها جيدا بتنظيفها بالماء والصابون للتخلص من أي شوائب.

وبعد الانتهاء من غسلها، لا بد من تجفيفها جيدا، لأن الماء قد يجفف الأظافر ويجعلها أكثر عرضة للكسر.

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الخطوة الثانية: قص حواف الأظافر

قص حواف الأظافر



بمجرد الانتهاء من التجفيف وقبل برد الأظافر، عليك اتباع هذه الخطوة الأولية وهي قص الحواف، وصنعها على شكل أظافر مربعة، وخاصة إذا كانت لديك أظافر طويلة.

وبمجرد حصولك على الشكل المربع، قومي بقص الحواف حتى يبدو الظفر كمسمار قصير جدا.



الخطوة الثالثة: لف الأظافر من الجانبين للمنتصف

برد الأظافر بشكل دائري



بمجرد قص حواف الظفر، ابدأي في وضعه بالشكل الذي تريديه.

ابدأي من جانب الظفر ولفه باتجاه منتصف الظفر، وتأكد من البقاء في اتجاه واحد فقط، وعندما تبدأي في رؤية الحافة الدائرية للظفر، انتقلي إلى الجانب الآخر.

واحرصي على إمساك الملف بشكل عمودي على الظفر، وألا تبدأي من زاوية الملف، لأن ذلك قد يؤدي إلى ترقق طرف الظفر.



الخطوة الرابعة: شكلي الأظافر بشكل دائري

برد الأظافر بشكل دائري



يجب أن تكون أظافرك قصيرة للوصول إلى شكل دائري، وأن تكون الأظافر مشابهة إلى حد ما للأظافر ذات الشكل البيضاوي ولكن مع قمة حادة، وقومي ببرد أظافرك بشكل دائري من الجنب إلى المنتصف، وامسكي الملف بشكل مواز لجانب الظفر.

وعند قيامك بهذه الخطوة، لا تكرري برد الأظافر باستمرار في المرة الواحدة، لتفادي ضعف الأظافر وكسرها.

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