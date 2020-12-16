كتب: هن - 12:25 ص | الأربعاء 16 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك الشوكولاتة، من خلال برنامجها "زي السكر"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل كيك الشوكولاتة كيك نصف كوب كاكاو 3 ملعقة زيت 1 كوب ماء 2 كوب دقيق 2 كوب سكر 1 ملعقة بيكنج صودا نصف ملعقة ملح نصف كوب حليب رايب 2 ملعقة فانيليا التغطية نصف كوب زبدة ربع كوب كاكاو ثلث كوب لبن 2 ملعقة فانيليا 3 كوب سكر بودرة نصف كوب مكسرات مجروشة ومحمصة طريقة عمل كيك الشوكولاتة للكيك يوضع الخليط في بيركس، ويدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة 30 دقيقة للتغطية يسخن اللبن ثم تضاق زبدة وكاكاو وفانيليا وسكر بودرة، ويترك على النار حتى الغليان مع استمرار التقليب ترش التغطية على كيك وتزين بمكسرات

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