بالشموع والشلالات.. احتفالات ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلاد العوضي مستمرة

علاقات و مجتمع

مازالت احتفالات الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي، مستمرة، إذ شاركت مقاطع فيديو جديد عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي "إنستجرام".

وأظهرت مقاطع الفيديو المفاجأة الجديدة التي أعدتها "ياسمين لزوجها، وهو عشاء رومانسي على ضوء الشموع، كما أضيء أول حرفين من اسمهما بأنوار شاعرية، بالإضافة إلى وجود الشلالات الصناعية.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، نشرت قبل 3 أيام، صور رومانسية جمعتها بزوجها أحمد العوضي، احتفالًا بعيد ميلاده، ورد عليها وقتها، قائلًا: "بحبك".

وتفاعل معهما المتابعون وأصدقائهما من الوسط الفني بالدعاء لهما والتهنئة بعيد ميلاد أحمد العوضي.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يصالحها

وكان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وجه رسالة جديدة لها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، داعيا لها بالتوفيق بعد كثير من المشكلات الأسرية التي حدثت بينهما على مدار السنوات الأخيرة.

وقال وائل، في الرسالة التي أرفقها بصورة له معها قائلا، "ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مَش عايز حاجة من الدنيا غير إني أشوفك ناجحة ومرتاحة في اختياراتك بالشكل الي يليق بيكي".

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ويذكر أن آخر أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل مسلسل "الاختيار" وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب.

أما الفنانة ياسمين عبد العزيز التي شاركت هي الآخرى في دراما رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، إنتاج سينرجي، تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.‎