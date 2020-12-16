الامارات | شارون أوزبورن: أصبت بـ «كورونا».. وأتعافى

شكرا لقرائتكم خبر عن شارون أوزبورن: أصبت بـ «كورونا».. وأتعافى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مقدمة البرامج التلفزيونية، شارون أوزبورن، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقالت أوزبورن (68 عاماً)، التي كانت ضمن فريق التحكيم سابقاً في برنامج «إكس فاكتور»، إنها دخلت مستشفى لفترة وجيزة بسبب إصابتها بالفيروس. وأضافت مقدمة البرامج المولودة في إنجلترا عبر موقغ «تويتر»، أول من أمس: «أردت أن أشارككم أنني أصيبت بـ(كوفيد-19)، وبعد دخولي المستشفى لفترة قصيرة، أنا الآن أتعافى.. يرجى أن يظل الجميع آمنين وبصحة جيدة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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