الامارات | «تحدي أجمل شتاء في العالم».. الإمارات بعيون أهلها

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي أجمل شتاء في العالم».. الإمارات بعيون أهلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن المبادرات الداعمة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم، لالتقاط أجمل معالم الإمارات بعدسات المواطنين والمقيمين، وتسليط الضوء على أبرز كنوزها الطبيعية والتاريخية والتراثية، من خلال المواد التي يعدّونها ويشاركونها لأجمل الوجهات السياحية في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

يفتح #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم باب المنافسة للمؤثرين، وصنّاع المحتوى، والمصورين المحترفين والهواة، ومختلف فئات المجتمع، لمشاركة المحتوى الإبداعي على منصتَي «إنستغرام» و«تويتر» عبر وسم #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم لتقديم أجمل مشاهداتهم التي التقطتها عدساتهم، طوال فترة التحدي الذي يستمر حتى 25 يناير المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «نسعى من خلال إطلاقنا تحدي أجمل شتاء في العالم إلى تمكين مشتركينا والجمهور في كل مناطق الدولة، من المواطنين والمقيمين، من إبراز رؤاهم المبدعة في تقديم أجمل المعالم والجواهر السياحية، المعروفة منها والخفية، في كل مناطق الدولة وبمختلف تضاريسها، وتسليط الضوء على أبهى لوحات التنوّع والثقافة والطبيعة، التي تزخر بها كل إمارات الدولة»، وأضاف: «ينقل التحدي عبر المحتوى الإبداعي الذي يقدمه المشاركون من مؤثرين وصنّاع محتوى ومصورين، ومختلف فئات المجتمع، أجمل صورة للإمارات بعيون أهلها، ويفتح باب المشاركة للجميع في الدولة لدعم الحملة الوطنية الأولى من نوعها لتعزيز السياحة الداخلية، وتقديم الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات على أكمل وجه». وتتواصل الحملة على مرحلتين، تمتد الأولى من 15 ديسمبر 2020 حتى 14 يناير المقبل، وتقدم جائزتين أسبوعياً قيمة كل منهما 25 ألف درهم على مدى أربعة أسابيع، فيما تستمر المرحلة الثانية على مدى 10 أيام، من 15 حتى 25 يناير، وتقدم جائزتين قيمة كل منهما 50 ألف درهم.

• تسليط الضوء على أبرز كنوز الإمارات.

• المسابقة تستمر حتى 25 يناير المقبل.

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