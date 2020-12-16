الامارات | الإمارات بالمركز الأول إقليمياً والـ 18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات بالمركز الأول إقليمياً والـ 18 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر تغريدة على «تويتر»: «حددنا لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين هدف انضمام دولة الإمارات لأفضل 25 دولة في هذا المجال عام 2021، وقبل نهاية 2020، أنجزنا الهدف بتقدّم الدولة إلى الترتيب 18عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، مع الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً».

وأضاف سموه: «نبارك لـ(أم الإمارات) الشيخة فاطمة بنت مبارك إنجازاً عالمياً وضعت أسسه الأولى منذ عقود.. ونثمّن جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بقيادة الشيخة منال بنت محمد بن راشد.. ونشكر كل جهة تثق في قدرة المرأة على العطاء.. وتمنحها فرصة المشاركة في تعزيز مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل».

وأعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن فخرها واعتزازها بالقفزة النوعية، والإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، وارتقائها للمركز الـ18 عالمياً، والأول عربياً، لتصعد الإمارات بذلك ثماني درجات في سلم المؤشر خلال عام واحد فقط، حيث حازت عام 2019 المرتبة 26، محققة بذلك المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بهذا المؤشر بحلول عام 2021.

يأتي هذا الإنجاز العالمي، خلال خمس سنوات فقط من إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي تم إنشاؤه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ليصبح أول جهة اتحادية حكومية من نوعها في العالم، تهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين، وتفعيل واقتراح القوانين والمبادرات والمشروعات الداعمة لتحقيقه على أفضل وجه.

وأكدت سموها جدارة الإمارات واستحقاقها لهذا الإنجاز، مشيرةً إلى الزمن القياسي الذي تحقق خلاله، مقارنة بالدول التي سبقتها في هذا الاتجاه، وأضافت: «وصولنا للمركز الـ18 عالمياً قفزة نوعية حققتها دولتنا بجدارة وعن استحقاق، فقد جاء نتيجة لجهود متواصلة وأهداف مدروسة، وضعتها قيادتنا الرشيدة للمضي قدماً في ملف التوازن بين الجنسين، ونفذتها بالتزام كامل، باعتبارها أولوية وطنية قصوى».

وتوجهت سموها بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توجيهاتهم الدائمة برفع نسبة تمثيل المرأة في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإطلاق المبادرات والسياسات الداعمة لترسيخ مكانتها كشريك كفوء في عملية التنمية الوطنية، والتي أسهمت في هذا التطور الاستثنائي، مؤكدةً أن ما يميز قادة دولة الإمارات هو تجسيد الأقوال بالأفعال، وفق أهداف واضحة ومحددة، وضمن أجواء من التحفيز لمواصلة الجهد، وصولاً لتحقيق أعلى معايير النجاح والتميز.

كما توجهت بالتهنئة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على هذا الإنجاز، مثمنة دورها في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، وتمكينها من المساهمة الكاملة في مسيرة الوطن بالسير على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنات الأولى لتمكين المرأة في دولة الإمارات.

وأكدت سموها أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود والتعاون المشترك بين أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومختلف الجهات والمؤسسات كفريق واحد، انطلاقاً من إيمان كامل بأهداف المجلس، وما يمكن أن يترجم على أرض الواقع من تحفيز لبيئة تنافسية تقوم على الكفاءة والتميز، وتعتمد التقدير، بناءً على الكفاءة والقدرات والاجتهاد والتفاني في العمل وليس على النوع الاجتماعي، بالإضافة للاستناد إلى القوانين والسياسات الداعمة لتطبيق أفضل الممارسات في بيئة العمل، بناءً على مقاييس عالمية.

وقالت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن العمل على تحقيق مراكز متقدمة، هو إرث وثقافة رسخها الآباء المؤسسون، مؤكدة أن مواصلة العمل والجهد للارتقاء بمكانة وريادة الإمارات عالمياً أفضل رد لجميل الآباء، وواجب نقوم به بكل فخر واعتزاز من خلال إطلاق المزيد من المبادرات الهادفة إلى الانتقال بهذا الملف إلى مستويات أكثر تقدماً، مشيرة إلى أن الإمارات أصبحت مرجعاً ملهماً على المستوى العربي والإقليمي، حول أفضل السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين وتحقيق الهدف الـ 5 لأهداف التنمية المستدامة 2030، والمتعلق بتحقيق التوازن وتمكين المرأة.

وأشارت سموها إلى أن تعاون دولة الإمارات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطوير مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، الذي استند إلى معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأفضل الممارسات العالمية، وإطلاق «دليل التوازن بين الجنسين»، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، شكلا تطوراً نوعياً في وضع خطوات واضحة لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، وفقاً لأرقى المعايير الدولية.

نائب رئيس الدولة:

• «حددنا هدف انضمام الإمارات لأفضل 25 دولة في التوازن بين الجنسين في 2021، وأنجزنا الهدف بالتقدّم إلى الترتيب 18 عالمياً، قبل نهاية 2020».

• «نثمّن جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة الشيخة منال بنت محمد بن راشد».

• «نشكر كل جهة تثق في قدرة المرأة على العطاء.. وتمنحها فرصة المشاركة في تعزيز مسيرتنا الطموحة نحو المستقبل».

منال بنت محمد:

• «ما يميز قادة الإمارات هو تجسيد الأقوال بالأفعال والتحفيز المستمر وصولاً لأعلى معايير النجاح والتميز.

مؤشر التوازن

يصدر مؤشر المساواة بين الجنسين، سنوياً، عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يعد أهم مؤشر عالمي في مجال التوازن بين الجنسين، حيث يقوم بقياس التوازن في ثلاثة جوانب مهمة للتنمية البشرية، هي: «الصحة، والتمكين، والعمل»، ويصنف البلدان باستخدام مؤشرات عدة، هي: «نسبة وفيات الأمهات، ومعدل مواليد المراهقات، ونسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي للإناث، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي للذكور، ونسبة المشاركة في القوى العاملة من الإناث، ونسبة المشاركة في القوى العاملة من الذكور».

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