الامارات | التمساح الشهير «ساتورن» بعد تحنيطه بمتحف في موسكو

شكرا لقرائتكم خبر عن التمساح الشهير «ساتورن» بعد تحنيطه بمتحف في موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعرض متحف في موسكو التمساح الشهير «ساتورن» الذي نجا من قصف برلين خلال الحرب العالمية الثانية، إثر تحنيطه عقب نفوقه أخيراً عن 84 عاماً.

وأعلن متحف داروين في العاصمة الروسية، الأسبوع الماضي، الانتهاء من تحنيط الحيوان الذي نُقل من حديقة الحيوانات في موسكو حيث عاش حتى لحظاته الأخيرة. وأوضح المتحف في بيان أن «عرض ساتورن ضمن المعرض الدائم، يتوّج ستة أشهر من العمل من أخصائيي التحنيط والمتحف برمته».

وذكر المتحف أن عمل أخصائييه بدأ، في يونيو الماضي، مع استخدام منتج خاص على حراشف التمساح.

وكان التمساح، المولود في الولايات المتحدة عام 1936، قد نُقل إلى حديقة الحيوانات في برلين، لكنّه هُرّب منها في 23 نوفمبر 1943 خلال القصف السوفييتي للمدينة، الذي قضى على حيوانات أخرى عدة في الحديقة.

وبعدما فُقد أثره لثلاث سنوات، رصده جنود بريطانيون سنة 1946، من ثم أعادوه إلى السلطات السوفييتية. وتشكل الأعوام الثلاثة التي قضاها هائماً في الطبيعة «لغزاً»، بحسب بيان لحديقة الحيوانات في موسكو، إثر نفوقه في 24 مايو الماضي.

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