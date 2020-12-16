الامارات | «حلوة الإمارات».. وجهات ساحرة بصوت ماجد المهندس

شكرا لقرائتكم خبر عن «حلوة الإمارات».. وجهات ساحرة بصوت ماجد المهندس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي عمل فني جديد بعنوان «حلوة الإمارات» بالمعالم السياحية والثقافية والتراثية الجذابة، التي تزخر بها مختلف مناطق الدولة، تزامناً مع إطلاق «أجمل شتاء في العالم».

ويؤدي الأغنية الجديدة، التي أشرف عليها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، الفنان ماجد المهندس وكورال الإمارات، وهي من كلمات الشاعر أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمي، وسجلها نخبة من الموسيقيين في استوديو وطن.

وتحتفي الأغنية، التي يقول مطلعها: «بالشَوقِ والتِرحاب، والحبِّ والإعجاب، كم هامَـت الدُنيـا، في حُسْنها الجَذّاب»، بأبرز مناطق الجذب في الدولة، وتدعو الجمهور إلى اكتشاف الوجهات السياحية الساحرة. وقال المهندس: «إن الإمارات وجهة سياحية عالمية يقصدها الزوار من أكثر من 190 دولة، ويتغنى بمعالمها وإنجازاتها الحضارية وطموحاتها المستقبلية كثيرون من مختلف أنحاء العالم. وهذا العمل يسلط الضوء على هذه المعالم المنتشرة في كل بقعة من بقاع الإمارات، لاكتشاف سحرها ووجهاتها المتنوّعة والمتميزة».

وأضاف: «أنجزنا العمل في زمن قياسي بجهود الفريق الإبداعي المتميز، وبروح العمل الجماعي».

بينما أكد المشيري أن «كلمات العمل ترسم للجمهور خارطة سياحية، تشمل كل معالم الدولة في جميع إماراتها وفصولها من شواطئها وكثبانها وشمسها وبحرها وجبالها ووديانها».

• «بالشَوقِ والتِرحاب، والحبِّ والإعجاب، كم هامَـت الدُنيـا، في حُسْنها الجَذّاب».

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