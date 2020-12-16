الامارات | الشرطة البريطانية تداهم زفاف شقيقة المغني زين مالك

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية تداهم زفاف شقيقة المغني زين مالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - داهمت الشرطة البريطانية حفل زفاف الشقيقة الصغرى للمغني زين مالك، بعد خرق قواعد مكافحة فيروس «كورونا».

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الشرطة فرضت غرامات بحق أقارب زين.

وحضر نحو 40 شخصاً حفل الزفاف، الذي أقيم بمنزل شقيقة زين في برادفورد.

يشار إلى أن القواعد الحالية تنص على أن يحضر 15 شخصاً فقط حفلات الزفاف، ومن المحظور إقامة حفلات الاستقبال بمناسبة الزفاف.

وكانت (واليها) (22 عاماً)، شقيقة (زين)، قد تزوجت جوناد خان (24 عاماً)، السبت الماضي، من خلال مراسم إسلامية تقليدية أقيمت في منزل العروس.

واستدعى الجيران رجال الشرطة للإبلاغ عن إقامة حفل كبير، وقالت الشرطة إنه تم تغريم مجموعة من الأشخاص.

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