بعد تكريم الطلاب.. "أمهات مصر" يشيدن بمدرسة منشأة خشبة الابتدائية الجديدة

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أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بالدور الكبير والمتميز التي تقوم به مدرسة منشأة خشبة الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة القوصية التعليمية في محافظة أسيوط.

وأضافت "عبير"، في بيان لها، أن إدارة المدرسة دائما تقوم بتشجيع وتحفيز تلاميذ قرية منشأة خشبة على التفوق والاجتهاد في دراستهم، من خلال تكريم المتفوقين والمتميزين منهم بشكل مستمر، مؤكدة أن التشجيع والتحفيز يخلق جيل لديه أمل وطموح ويسعي للتفوق.

وقدمت، الشكر للأستاذ سالم يونس محمد، مدير المدرسة، والأستاذ عاطف عثمان إبراهيم، وكيل المدرسة، والأستاذة نجلاء إبراهيم محمد، معلمة بالمدرسة، والأستاذة هدي سيد سعدي، معلمة بالمدرسة، وذلك للجهد الكبير الذي يقومون به في خدمة وصالح مستقبل أبنائنا الطلاب.

وناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، جميع المدارس بتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين بشكل مستمر، حتى يكون حافزًا لهم على التفوق والاجتهاد.

وكانت مدرسة منشأة خشبة الجديدة، كرمت اليوم الثلاثاء، تلاميذ الصف الثاني الابتدائي المتفوقين في القراءة.

وقال عاطف عثمان، وكيل المدرسة، إن التكريم يعد حافزا للتلاميذ ويثير روح المنافسة بينهم، موضحًا أنه بالرغم من أن التكريم قليل في ثمنه إلا أنه عظيم في قيمته عند التلاميذ،: "أضفي هذا الحفل البسيط جوًا من السعادة والمرح والفرح بين كافة التلاميذ، وتعاهد جميع التلاميذ على نيل هذا التكريم الشهر المقبل وهذا ما نصبوا إليه والله ولي التوفيق".