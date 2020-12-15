اختفاء الدبلة.. صورة لعمرو دياب تثير الجدل بشأن انفصاله عن دينا الشربيني

علاقات و مجتمع

رغم الأنباء التي أكدت حقيقة انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، إلا أن الطرفين مازالوا محتفظين بعدم الرد حتى الآن، ولكن صورة جديدة ظهر بها الهضبة ربما تزيد من تأكيد حقيقة الانفصال.

وطرح "عمرو" البوستر الدعائي لألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، منذ ساعات قليلة، وظهر من خلالها وهو متخليًا عن "الدبلة" التي اعتاد ارتدائها خلال الفترة الماضية، أثناء ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

وظهر الهضبة في أكثر من مناسبة وهو مرتديا "الدبلة" في إصبعه، ليظهر متخليًا عنها، عقب أنباء انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، كما ظهر أيضًا خلال حفلته التي أحيها في قصر عابدين قبل أيام دون أن يرتديها في إصبعه.

انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب

كانت مصادر مقربة من الهضبة، أكدت في وقت سابق، صحة النبأ المتداول حول انفصاله عن دينا الشربيني، بعد نشوب خلافات عدة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة أدت إلى انفصالهما، لعدم الوصول إلى حلولٍ مُرضية.

وكشفت المصادر، عن أنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل للتوصل إلى حل للخلافات التي احتدمت بينهما في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن بينهما مشروع درامي مشترك مع شبكة "نتفليكس".

"خناقة" في الساحل

وأشار المصدر، إلى حدوث 3 مشاجرات بين الهضبة ودينا، ما أدى إلى تفاقم الأمور بينهما، التي انتهت بمغادرة "دينا" منزل الهضبة الحالي، وجاءت أولى المشاجرات بينهما في مدينة الساحل الشمالي، وكانت في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين.

مشادة في الفرح

المشاجرة الثانية، كانت في مدينة الجونة، في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، حيث كانت دينا الشربيني، تستعد للحفل داخل إحدى غرف الفندق، لكن دب خلاف كبير بينها وبين عمرو دياب، جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك الهضبة بالغناء في الزفاف بمفرده.

كان طيب كان حنين

أوضح المصدر، أن الهضبة شارك في حفل إحدى شركات المقاولات الكبرى، واستهل الحفل بغناء أغنية "كان طيب كان حنين"، وهي الأغنية التي دفعت البعض للحديث عن انتهاء علاقته العاطفية مع دينا الشربيني.

دينا الشربيني تغادر منزل الهضبة

وأضاف، أن الفنانة دينا الشربيني، غادرت المنزل الحالي للفنان عمرو دياب، وتعكف حاليًا على مصالحته بشتى الطرق، وهو الأمر الذي يرفضه "الهضبة".