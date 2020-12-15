إطلالة أنيقة لـ نرمين الفقي تثير إعجاب متابعيها: ممكن تتجوزيني؟ (صورة)

لايف ستايل

إطلالة أنيقة ظهرت بها الفنانة نرمين الفقي، شاركت بها متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "نرمين" وهي مرتدية بلوزة باللون الأحمر وبنطلون ابيض، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، معلقة على الصورة: "مساء الفل".

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة التي أثارت إعجابهم: "قلبي" "ممكن تتجوزيني أنا إسكندراني" "يخربيت جمالك" "كده كتير والله قلبي الصغير لا يتحمل".

وكانت آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي ON E.

‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.

نرمين الفقي بدون مكياج

وفي 3 أكتوبر الماضي، ظهرت الفنانة نرمين الفقي، دون مساحيق التجميل، عبر إنستجرام، معلقة عليها: "خليك طبيعي، مش بس في الشكل، في كل شيء، خليك على طبيعتك".

‎وسيطرت البساطة على الإطلالة بأكملها، فلم يقتصر على المكياج فقط، حيث ظهرت في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت تي شيرت أبيض مطبوع، ونسقت معه شورت باللون الأسود، متخلية عن الإكسسوارات والمجوهرات.

نيولوك نرمين الفقي

ومنذ أيام، فاجأت "نرمين"، متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بمقطع فيديو لها بصحبة مصفف للشعر، تظهر فيه بـ"نيو لوك"، مطلة بشعر أسود طويل، مزود ببعض التموجات "ويفي"، مزين بخصلات شقراء اللون، خلال تمايلها مع شعرها.

بينما شاركت جمهورها صورة في يناير الماضي، بـ شعر بني قاتم، مزود بخصلات تحمل اللون البني الفاتح، بالإضافة إلى "غرة" قصير على جبهتها، مطلة بأزياء كاجوال تجمع بين الأسود والبني، مع ارتدائها نظارة شمسية متوسطة الحجم.