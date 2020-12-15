فيروس كورونا: ما هو أفضل وقت لاستبدال الكمامات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المستحيل مغادرة المنزل بدون قناع وجه، لا تنسى أنها واحدة من أفضل الطرق لحماية نفسك من فيروس كورونا المعدي الذي لا يزال متفشيًا.

وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن الأقنعة الجراحية القماشية فعالة جدًا في تقليل مخاطر الانتقال بنسبة تصل إلى 70٪، لقد استخدم الكثير من الأشخاص أيضًا أقنعة قماش مريحة وعصرية، والتي يمكن استخدامها أيضًا بأسعار معقولة، الأقنعة الجراحية والقماشية جيدة بما يكفي لحماية أي جزيئات فيروسية معدية من الوصول إليك عندما تكون في مكان عام، من الجيد أيضًا استخدامها عند ظهور الأعراض بنفسك، وفقا لـ" timesofindia".

ما هو أفضل نوع من الكمامات يمكن استخدامه الآن؟

وفقًا للإرشادات الطبية الأكثر شيوعًا، فإن استخدام قناع الوجه المجهز بثلاث طبقات والذي يحتوي على مادة قابلة للتنفس هو أفضل أشكال الحماية في الوقت الحالي، نظرًا لأنه يمكن غسله وإعادة استخدامه مستقبلا، ولكن نظرًا لأن معظم الأقمشة تميل إلى التآكل بسبب الغسيل والارتداء، قد يؤدي القيام بذلك أيضًا إلى تدهور جودة القناع وجعله أقل فائدة ضد كورونا.

كيفية تخزين الكمامات وتنظيفها بالطريقة الصحيحة

نظرًا لأن ارتداء الأقنعة هي عادة إلزامية أثناء الوباء الذي نواجهه الآن، فمن المهم العناية بهم وتخزينهم بالطريقة الصحيحة، تميل الأقنعة إلى أن تكون أقل فاعلية عندما تتدهور جودة القماش المخصص لتغطية الفم والأنف بمرور الوقت، قد يؤثر الغسيل القاسي والمواد الكيميائية أيضًا على استخدامها.

إذا لم تقم بتخزينها بالطريقة الصحيحة، خاصة الأقنعة التي تحتوي على مشبك أنف متصل بها، يمكن أيضًا أن تترك مجالًا للفجوات الفضفاضة للجراثيم لتزحف في المرة القادمة لارتدائها، ومن ثم، يجب ممارسة النظافة المناسبة للقناع والعناية لا تقل أهمية عن ارتدائها في المقام الأول.

من الناحية المثالية، يجب نقع الملابس القابلة لإعادة الاستخدام في الماء الساخن ومحلول التعقيم وتركها تجف في الهواء، في الوقت نفسه، يجب أن تكون حريصًا جدًا على التخلص منها بعد عدد معين من الغسلات.

ما هو أفضل وقت للتخلص من كمامتك القديمة؟

في حين أنه من المستحيل وضع جدول زمني يوضح متى يمكن التخلص من قناع الوجه بأمان، فإن الكثير منه يعتمد على نوع القناع الذي لديك- القماش، وعدد مرات الغسيل التي تعرضت لها، يعتمد ذلك أيضًا على عدد المرات التي تستخدم فيها وتخلع الكمامة.

على سبيل المثال، إذا كنت شخصًا يسافر كثيرًا وتواجه المزيد من التعرض للفيروس، فسيختلف الجدول الزمني لاستبدال الكمامة أيضًا، وستحتاج إلى استبدالها بشكل متكرر أكثر من الآخرين.

تدبير جيد آخر لاستبدال الكمامات هو التفكير في الحصول على قناع وجه جديد عند تغيير الموسم، يعد ضمان نظافة القناع والعناية به أمرًا مهمًا أيضًا بالنظر إلى التغيرات الموسمية والطقس الذي نشهده الآن، قناع الوجه الرديء الفاسد ذو الجودة الرديئة سيجعل من الصعب عليك الابتعاد عن الجراثيم والملوثات ويوفر القليل من الحماية.

متى يجب التخلص من الكمامة؟

- إذا كان عليك الاستمرار في لمس كمامتك وإعادة ضبطها لتغطية الأنف بالكامل، يجب ألا يترك قناع الوجه المجهز بإحكام أي فجوات أو يتطلب القليل من التعديل.

- تحقق من الحلقات المرنة على كمامتك، إذا ارتخي الرباط أو سقط بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة أخرى على أن الكمامة لا تناسبك جيدًا بعد الآن، يمكن أن يكون أيضًا علامة على أن النسيج قد بدأ في التدهور.

- إذا كان القماش يبدو مساميًا أو خفيفًا ورقيقًا بعد الغسيل المتكرر.

- إذا لاحظت أي نوع من الثقوب أو التمزق على كمامتك، هذا أحد أكثر الأخطاء إثارة للقلق والذي قد يكون ضارًا لك، قم بتبديل كمامتك على الفور، بغض النظر عن حجم الثقب الصغير أو الكبير.

كم عدد الكمامات التي يجب أن تمتلكها؟

في حين أن تخزين الكمامات يعد ممارسة سيئة أثناء الوباء، فإن امتلاك أكثر من كمامة يمكن أن يحميك في الوضع الحالي، إنها نصيحة مدعومة من الخبراء أيضًا، يعد وجود أكثر من كمامة أو حمل زوجين منها عند السفر في الهواء الطلق مفيدًا بشكل خاص عندما تنتقل من درجات الحرارة الباردة إلى المناخ الأكثر دفئًا، مما قد يسهل عليك التعرق.

كما أن الكمامة المبللة أو التي تم ارتداؤها لساعات أطول يمكن أن تجعل التنفس غير مريح، هذا أيضًا للأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو ينخرطون في نشاط بدني صارم يرتدون قناعًا، ومن ثم، استبدل الأقنعة الخاصة بك، ونظف أو تخلص من الأقنعة القديمة فور حدوث تغيير في درجات الحرارة.