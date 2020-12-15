لراغبي التنحيف.. هكذا تساعد الألياف على فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: تتميز الألياف القابلة للذوبان في الماء بفاعلية كبيرة في كبح الشهية، ما يساعد على فقدان الوزن بشكل صحي وفعال، لذا، يوصي خبراء التغذية الأشخاص الذين يعانون من البدانة بتناول الأطعمة الغنية بها، مثل الشوفان والجزر. اضغط هنا

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