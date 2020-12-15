ما السبب وراء دفن الصقر بعد صيده مباشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعد الصقر رمزا للشجاعة والقوة والشموخ وملك الطيور، ولكن لماذا يتم دفنه بعد اصطياده مباشرة؟ هذا ما نوضحه، بحسب ما أورد موقع "steemit".

معلومات غريبة، ربما لا يعرفها الكثيرون، فأول شيء يتم فعله بعد صيد الصفر أن يتم دفنه في الرمل وسكب الماء عليه، وهي عملية ليست بالسهلة.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الصقر يشعر بالإذلال والإهانة بعد الصيد، وينعكس هذا الشعور عليه بارتفاع وسرعة ضربات القلب، التي تؤدي في النهاية إلى انفجار القلب وموته.

كما لوحظ أن بعض الصقور بعد أسرها تقوم بإيذاء نفسها، حيث تعمل على نتف ريشها، ما يؤدي في النهاية إلى موتها أيضًا، أي أن الصقور في حال صيدها تقوم بـ"عملية انتحار".

لهذا السبب، يدفن صائدو الصقور جسد الصقر في الرمال فقط، لتهدئة دقات قلبه، وتكون رأسه للأمام ومرفوعة.

ويفضل أن يبتعد الشخص عن الصقر بعد صيده، لأنه يتذكر من قام بصيده ولا يمحو من ذاكرته ذلك الشخص الذي حرمه من حريته، ويحزن كلما نظر إليه، ويمكن أن يموت من شدة الحزن كل ما رآه.

وعندما يشيخ الصقر ويتقدم في العمر يضعف منقاره وتصدأ مخالبه، وتصبح جناحاته ثقيلة وغير قادرة على حمله، ولا يكون أمامه سوى حل من اثنين إما أن يبقى طائرا لأقصى ارتفاع حتى تنتهي قوته ويموت، أو يكسر منقاره ومخالبه، وينتف ريش جناحه ريشة ريشة، وفي هذه الحالة يعود كما لو كان في المرة الأولى خفيفًا وقويًا وحادًا كأنه ولد من جديد.