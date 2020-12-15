الحقوني هيتاخد مني.. زوجة الفيشاوي ترد على فيديو: "أحمد تعالى اقعد جنبي"

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان أحمد الفيشاوي وهو يلتقط صورة مع الفنان شريف رمزي، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ42 الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وظهر أيضًا صوت سيدة وهي تقول "أحمد تعالى اقعد جنبي.. أحمد تعالى هنا".

ظن الكثيرون أن صوت السيدة يعود لزوجة الفنان أحمد الفيشاوي ندى الكامل، وهو ما نفته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلّقت "ندى" على مقطع الفيديو قائلة: "أنا ولا قلت أحمد ولا قلت تعالى هنا.. وكمان مقولتش تعالي أقعد جنبي.. وكمان فيه واحدة بتنادي على واللي يعرفني هيعرف أن ده مش صوتي.. يا جماعة أنا روحت البيت اتفرجت زيي زي الناس.. يا جماعة الحقوني أنا جوزي كان هيتاخد مني".

وتابعت "ندى" مازحة: "طيب الأنسة دي اللي عاوزاه يقعد جنبها مفكرتش للحظة أنا هقعد فين؟.. واللي بتقولوا تعالي هنا.. طب لما هو يروح هنا.. أنا هروح فين؟.. وعلى فكرة أنا اتقل وأرسن وأعقل بكتيير إني أعمل كده وأنادي لجوزي بالشكل ده عشان شكلي".

واختتمت "ندى" تعليقها: "أحب احترم شكلي ونفسي جدًا.. وأهو في الآخر لا رد على دي ولا راح هنا ولا بص حتى.. يعني شكلكوا وحش أوي.. ستات تخاف متختشيش حقيقي.. أشعر بالاشمئزاز فعلًا من تصرفات زي دي متلقش بأي ست محترمة.. أشعر بالاشمئزاز فعلا".

أحمد الفيشاوي يغادر حفل القاهرة السينمائي غاضبا من زوجته

وكان غادر الفنان أحمد الفيشاوي، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 غاضبًا، بسبب زوجته ندى الكامل.

بدأت القصة، حينما حاصر عدد من ضيوف حفل الختام ندى الكامل زوجة الفيشاوي، من أجل التقاط صور تذكارية معها، وهو ما أثار غضب وحفيظة الفيشاوي، الذي قرر الرحيل.

لم تلاحظ زوجة الفيشاوي غضب زوجها، والتقط الصور، وبعد دقيقة من مغادرة الفيشاوي لاحظت رحيله، وظلت تكرر جملة "هو في ايه"، وأسرعت من أجل اللحاق بزوجها، الذى رفض التقاط صور تذكارية مع الضيوف.