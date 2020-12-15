محمود العسيلي يتغزل في زوجته بصورة جديدة: "أنتِ الخيال"

لايف ستايل

نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جمعته بزوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.

وخلال الصورة، تغزل "العسيلي" في زوجته مُعلقًا: "أنتِ الخيال لما بيدخل في الحقيقة، مفيش أحلام بتكون بعيدة".

وظهرت زوجة العسيلي خلال الصورة، بفستان أسود به نقط بيضاء، وأكمام شفافة، كما اعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابية، بينما ظهر الفنان بتيشرت متعدد الألوان وبنطلون أسود.

زوجة العسيلي تهنئه برسالة في عيد ميلاده

ومنذ أيام وجهت "أمنية" رسالة رومانسية للعسيلي بمناسبة عيد ميلاده الـ38.

ونشرت صور لهما عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، إذ كانت هي جالسة داخل سيارة، وهو بجانبها في الخارج، وصورة أخرى ارتدت فيها فستانا جريئا مفتوحا، وعدد آخر من الصور التي توثق علاقتهما.

وكتبت "أمنية" في تعليقها على الصور: "كل سنة وأنت طيب يا حب حياتي، أنت دايما اللي بتدفعني إلى أقصى حدود استطاعتي، وأنت دائمًا من اللي بتطمني وتقولي كل حاجة هتبقي كويسة، مع حبك ودعمك اللامتناهي أصبحت أقوى امرأة. أنت كل شيء بالنسبة لي. شكرًا لك على جعل كل دقيقة من حياتي تجربة من الجنة".

يذكر أن الفنان محمود العسيلي، احتفل بزفافه على أمنية عبدالمنعم، في يناير 2020، عقب إعلان خبيرة التجميل عن ارتباطها به في يوليو 2019، وأقيمت الخطوبة، في الساحل الشمالي بحضور الأهل والأصدقاء.

وذهب الثنائي إلى جزر المالديف، لقضاء شهر العسل، ومن وقت لآخر، اعتادا مشاركة متابعيهما، بلقطات مختلفة تظهر استمتاعهما بشهر العسل.

محمود العسيلي: اتجوزت 3 مرات والتالتة "إن شاء الله" تابتة

وأكد الفنان محود العسيلي، على أنه لم يسبق له خوضه تجربة الرفض في الزواج، ولم يجرب طلب يد فتاة من والدها وتم رفضه على الإطلاق على الرغم من زواجه 3 مرات.

وقال "العسيلي"، خلال حديثه مع إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، "أكيد في الحياة الإنسان قلبه بيتكسر كتير وحب وساب واتساب".

وسألته إيناس الدغيدي: "3 جوازات مش كتير أوي؟"، ورد العسيلي: "يعتبر كتير على سني الصغير بس إن شاء الله التالتة تابتة".