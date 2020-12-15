رقصة جديدة لـ لورديانا على "إخواتي": المروحة شغالة (فيديو)

علاقات و مجتمع

فيديو جديد شاركت به الراقصة البرازيلية لورديانا متابعيها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "لوريدانا" وهي ترقص للمرة الثانية على أغنية "إخواتي"، بعدما ظهرت المرة الأولى داخل "كوافير"، وهو المقطع الذي تسبب في شهرتها، كما رقصت بشعرها مثل المروحة في حركتها المعتادة.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الفيديو: "كل الدعم" "نفس الأغنية ونفس الرقصة" "أنتي روح قلبي".

لورديانا ترقص على أغنية بنت الجيران

ومنذ أيام، نشرت الراقصة البرازيلية عبر الاستوري الخاص بها على "إنستجرام" فيديو لها وهي ترقص علي أنغام أغنية "بنت الجيران" لمغني المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بدون كوبليه "أشرب خمور وحشيش" بعد استبداله بكوبليه "من غيرك مش هعيش" احتراما لقرار نقابة الموسيقيين.

وتم تصوير الفيديو، في حفل زفاف ميار الغيطي، ويعتبر أول ظهور لحسن شاكوش بعد تعافيه مؤخرا من كورونا.

وكانت الراقصة الاستعراضية البرازيلية لورديانا، أحيت زفاف الفنانة الشابة ميار الغيطي، ابنة الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، على زوجها المهندس شريف العلمى، مساء أمس، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة.

وظهرت لورديانا، في عدة مقاطع مصورة، شاركت بها عبر خاصية "استوري" عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تُحيي الحفل، رفقة الفنان الشعبي حسن شاكوش.

كما شاركت متابعيها قبل فترة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها داخل المطار، مُعلنة سفرها.

وظهرت الراقصة بملابس كاجوال، مرتدية سترة بيضاء، وبنطلون رياضي فضفاض، بألوان فاتحة، وهي تطلب من متابعيها تخمين وجهتها القادمة.

ونشرت "لورديانا" إجابات بعض المتابعون الذين توقعوا سفرها لليونان، أو لبنان، روسيا أو حتى دبي، الأمر الذي نفته الراقصة الستعراضية، مؤكدة أن وجتها لن تكون خارج مصر.