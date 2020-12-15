ست بـ100 راجل.. آسر ياسين لـ سائقة تاكسي: على جنب يا شوجر (صورة)

علاقات و مجتمع

موقف مميز جمع بين الفنان آسر ياسين وسائقة تاكسي، رواه عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، موجهًا رسالة طيبة لها.

ونشر "آسر" صورته برفقة سائقة التاكسي، معلقًا عليها: "ست مصرية أصيلة نازلة تشتغل على التاكسي بتاعها.. وده ما يمنعش أنها كانت هاتخبط عربيتي وعربيتها علشان الصورة تطلع حلوة".

وتفاعل معه المتابعون في التعليقات على الصورة: "ربنا يحفظ ستات مصر الجدعان" "أنت اللي شوجر" "ضحكتك حلوة" "ربنا يحفظها" "ست بـ100 راجل".

آسر ياسين في مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن الفنان آسر ياسين خطف الأنظار عقب ظهوره الأول بافتتاح فاعليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تخلى عن الإطلالات الرسمية المعتادة، مرتديًا ملابس كاجوال "سترة جلد سوداء، وبنطلون وتيشيرت بنفس اللون".

كما ظهر بـ "خوذة" حاملًا كروت الكوتشينة "الشايب"، الذي قام بتوزيعها على الحضور، ورفض الفنان التصوير بجانب زوجته بتلك الملابس رغم حضورها، الأمر الذي جعلها تتخلف للمرة الأولى عن مرافقته على السجادة الحمراء، وهي الشخصية التي يجسدها في فيلم "ولاد رزق 2".

كما شارك الفنان آسر ياسين متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو أثناء الرقص على أغنية "مليونير"، بصحبة الفنانة نيللي كريم، إذ ظهر الأول بقصة شعر جديدة لشخصية "الشايب".

يذكر أن أغنية "مليونير" هي تتر مسلسل "بـ100 وش"، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.