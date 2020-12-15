محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:
هناك أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات التي ينصح الأطباء بتناولها خلال الفترة المرض، نتيجة احتوائها على عدد من العناصر الغذائية المفيدة التي من شأنها تقوية الجهاز المناعي، ودعم الحالة الصحية للجسم، ما يساعد على التعافي سريعًا من الإصابة.
كما أن هناك بعض الأغذية التي يجب تجنب تناولها خلال تلك الفترة، لتجنب تفاقم الأعراض المرضية.
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كانت هذه تفاصيل خبر 4 أغذية تناولها خلال فترة المرض.. وأخرى تجنبها لتسريع الشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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