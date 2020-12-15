4 أغذية تناولها خلال فترة المرض.. وأخرى تجنبها لتسريع الشفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

هناك أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات التي ينصح الأطباء بتناولها خلال الفترة المرض، نتيجة احتوائها على عدد من العناصر الغذائية المفيدة التي من شأنها تقوية الجهاز المناعي، ودعم الحالة الصحية للجسم، ما يساعد على التعافي سريعًا من الإصابة.

كما أن هناك بعض الأغذية التي يجب تجنب تناولها خلال تلك الفترة، لتجنب تفاقم الأعراض المرضية.

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