7 أطعمة تساعد على حرق دهون البطن وإيقاف الرغبة الشديدة في تناول الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

دهون البطن تعد عاملا رئيسيا من العوامل المسببة لزيادة الوزن، لذا يجب إذابتها لسهولة فقدان الوزن.

وهناك العديد من الأطعمة التي تساعد على حرق هذه الدهون بسرعة كبيرة، وتساعد أيضا على إيقاف الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما أورد موقع "eatthis".

1- البيض:

الدهون الصحية الموجودة في صفار البيض يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، والحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، بالإضافة إلى أن مادة الكولين الموجودة في صفار البيض، وهي مادة مغذية تقضي على دهون البطن.

2- الجبن:

يعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين والكالسيوم والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، كما أنه يساعد على إبطاء امتصاص السكر والكربوهيدرات، ما يؤدي إلى مستويات طاقة ثابتة وتحسين وظائف المخ.

وقد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، والأشخاص الذين يتناولون الكثير من منتجات الألبان عالية الدسم لديهم أقل معدل للإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى أنها تساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.

3- الحليب:

بينما تحتوي منتجات الألبان كاملة الدسم على سعرات حرارية أكثر، فهي أيضًا أكثر إشباعًا، وفي دراسة أجريت عام 2013 في المجلة الأوروبية للتغذية أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الدهنية أقل عرضة للإصابة بالسمنة من أولئك الذين يحاولون تخطي السعرات الحرارية والدهون مع منتجات الألبان قليلة الدسم.

4- بذور السمسم:

تحتوي على مادة الفيتوسترولس، ويمكن استخدامها لعلاج تصلب الشرايين، وهو مرض يتسم بتراكم الدهون داخل الشرايين"، وبالتالي تساعد بذور السمسم على تنظيم نسبة الكوليسترول في الجسم، بالإضافة إلى ذلك فأن بذور السمسم تزيد من تجديد خلايا الجلد وتمنع ظهور علامات الشيخوخة، وذلك بفضل احتوائها على فيتامين ب.

5- البطاطس:

يعد النشا الموجود في البطاطس "نشا مقاومًا"، أي أنه يقاوم الهضم ولا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، لذلك اسلقي بعض البطاطس واتركيها تبرد قبل الأكل، نظرًا لأن النشا لا يتم هضمه في الأمعاء الدقيقة، فإن بكتيريا الأمعاء تعالجها، ما يساعد على موازنة نسبة السكر في الدم لديك وتحسين الفلورا المعوية، ويعزز بدوره فقدان الوزن.

6- الفلفل الأحمر:

وفقًا لدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن الاستهلاك اليومي لأحد المركبات الموجودة في الفلفل (الكابسيسين) يسرع فقدان الدهون في البطن من خلال تعزيز قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، كما أنه يعمل كمثبط طبيعي للشهية ويساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية بعد الوجبة والتحكم في الشهية.

7- الزنجبيل:

تشير الدراسات إلى أن جينجيرول، المكون النشط في جذر الزنجبيل ، قد يكون مولدًا للحرارة، ما يعني أنه يحفز الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ووجدت دراسة في مجلة Metabolism أن الأشخاص الذين شربوا شاي الزنجبيل أحرقوا 43 سعرة حرارية أكثر ممن لم يتناوله، كما تبين أن التوابل تقلل من الشعور بالجوع.