مكياج عيون قوي لحفل نهاية العام بأسلوب أنغام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:42 مساءً - إذا كنت من صاحبات العيون اللوزية الناعسة، وترغبين في اعتماد مكياج عيون قوي جذاب في حفل نهاية العام، يجعل عينيك تبدو أوسع وأكبر حجماً، فإن النجمة أنغام تُعتبر أفضل مصدر إلهام لك، حيث بإمكانك أن تستوحي منها أجمل أساليب المكياج الفخمة المناسبة للسهرات والحفلات. ولذلك، نرصد لك مجموعة أساليب مكياج عيون قوي لحفل نهاية العام، لتختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج حاد بأسلوب عين القطة

مكياج داكن حاد بأسلوب عين القطة



يعد مكياج عيون القطة من أفضل أساليب المكياج للحفلات والسهرات، فهو ملائم جداً للعيون الصغيرة، وخصوصاً ذات الشكل اللوزي الناعس، إذ يجعلها أفتح وأكثر اتساعاً. بإمكانك اعتماد هذا المكياج بأسلوب النجمة أنغام، بحيث تختارينه حاداً بالألوان الترابية والداكنة، مع الأيلاينر الأسود القوي والبارز، المسحوب الى خارح العين بأسلوب عين القطة. أما الروج فاعتمديه باللون الأحمر الداكن.

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مكياج عيون قوي باللون الزهري

مكياج عيون قوي بالألوان الداكنة



أما إذا كنت تميلين الى اللون الزهري، فاعتمديه لامعاً مع الأيلاينر المسحوب على طريقة النجمة أنغام، بحيث تستخدمين الظل الزهري اللامع على الجفن العلوي وعلى خط الرمش السفلي، وطبقي الأيلاينر الأسود بدءاً من مدمع العين امتداداً عل طول الجفن العلوي وصولاً ال خارج العين، على أن يكون مسحوباً الى الأعلى. واستخدمي الى جانبه الروج الزهري الفاتح بلمسة لامعة.

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مكياج سموكي حاد

مكياج سموكي حاد



إصافة الى ذلك، بإمكانك اعتماد مكياج سموكي قوياً بالألوان الترابية الداكنة، خصوصاً إذا كنت من صاحبات البشرة الحنطية، إذ إن هذه الألوان تتناغم كثيراً مع بشرتك وتضمن لك إطلالة جذابة جداً في حفل نهاية العام. ظللي كامل العين بظلال العيون الترابية أو ذات الألوان الداكنة مثل الأسود والفضي، وامزجيها بأسلوب السموكي، من ثم حددي كامل الرمش العلوي بالأيلاينر الأسود، واستخدمي الرموش الاصطناعية. أما أحمر الشفاه، فبإمكانك اعتماده إما باللون الأحمر القوي أو النيود أو الزهري الناعم.

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مكياج عيون داكن مع الأيلاينر العريض

مكياج عيون داكن مع الأيلاينر العريض



تتعدد رسمات الأيلاينر لتناسب مختلف أشكال العيون، وهي من أبرز صيحات المكياج، لذلك بإمكانك اعتماد مكياج عيون داكن مع رسمة الأيلاينر العريض الذي يمتد من مدمع العين وينتهي مسحوباً قليلاً عند زاوية العين الداخلية. كذلك، ارسمي شفتيك بقلم تحديد الشفاه باللون البني الداكن، من ثم املئيها بالروج البني الفاتح.

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