موديلات معاطف باللون الأسود موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:42 مساءً - المعطف الأسود هو من القطع الأساسية التي يسهل تنسيقها مع مختلف اللوكات والأزياء خلال فصل الشتاء لذلك قد يتوفر بأكثر من موديل في خزانة كل امرأة تعتني بأناقتها.

شاهدي أحدث موديلات المعاطف السوداء موضة 2020 وتخبرك بالتصميم الذي يناسب شكل جسمك.



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معاطف ماكسي الموضة الأبرز هذا الشتاء



CHANEL



حظيت المعاطف السوداء الماكسي التي يصل طولها إلى الكاحل بإهتمام دور عريقة وقدمت بقصات وخامات منوعة، تألقت عارضة دار شانيل Chanel بمعطف تويد مستقيم القصة محبوك بخيوط لامعة، فيما أطلت عارضة ماركة Libertine بمعطف مطبع يأخذ شكل الجسم، كما أعجبنا المعطف المخمل ذي الياقات العريضة من ماركة توم فورد Tom Ford والذي يناسب اطلالات النهار والمساء.





معاطف سوداء للسهرة موضة شتاء 2021

DOLCE&GABBANA





قدمت دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana معطف فرو طويل مزين بتفاصيل لامعه ما يجعله من القطع المناسبة للوكات السهرات، ولإطلالة غير إعتيادية يمكنك إختيار المعطف الأسود المزين بالأهداب من توقيع دار برادا Prada والذي يمكن اعتماده كفستان.



المعطف الفرو الأسود من توقيع ماركة ماكس مارا Max Mara والمزين بحواف فضية نرشحه لإطلالات المساء ويمكن تنسيقه مع فستان فضي أو باللون الأخضر الزمردي.



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معاطف سوداء جلد لإطلالة عصرية

FENDI



كشفت دار فندي Fendi عن تشكيلة من المعاطف الجلد المصممة على طراز الفستان والمزينة بحزام رفيع تتدلى منه اكسسوارات ذهبية وملونة وينتهي طوله عند منتصف الساق.





المعطف الجلد اللامع من توقيع ماركة Nehera يناسب لوكات النهار ويمكن تنسيقه مع فستان أزرق رويال أو فستان أبيض.







معاطف سوداء واسعة آخر موضة 2021

ZADIG&VOLTAIRE



انتشرت هذا الموسم موضة المعاطف السوداء الواسعة Oversized coats لا سيما تلك المزينة بأزارا على الجانبين كما في الموديلات الفخمة التي ظهرت بها عارضات ماركة بالمان Balmain، أيضًا ستعجبك هذه الصيحة بتوقيع ماركة Zadig & Voltaire والتي قدمت موديل قصير يعلو الركبه.

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