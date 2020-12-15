لماذا تركز علامة دولتشي آند غابانا على الصناعة اليدوية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 06:42 مساءً - تضفي الصناعة اليدوية سحراً خاصاً على القطع الفاخرة التي نشتريها، ربما لأن القطعة المصنوعة يدوياً تحمل إحساساً خاصاً سكبته اليد التي صنعتها، إحساساً بقوة الإخاء البشري والعلاقات الإنسانية. من جانب آخر، لا يمكن إنكار الجودة الفريدة التي تقدمها اليد الحرفية الماهرة، فالقطعة المصنوعة يدوياً تسحر العين من النظرة الأولى. فالقطع المصنوعة يدوياً في تشكيلات دولتشي آند غابانا ليست من نوع القطع التي تشتريها لمجرد أنها تحمل اسم علامتك التجارية الفاخرة، إنها قطع فريدة يحمل كل منها سحراً خاصاً لا يمكن إنكاره.

دولتشي آند غابانا



وفي تشكيلة خريف وشتاء 2020-2021، تقدم دولتشي آند غابانا القطع المصنوعة يدوياً بمنتهى الفخامة، وبطابع غير مألوف بالنسبة للعلامة، حيث يطغى اللون الأسود ليمنح التشكيلة إحساساً بالزمن الماضي الجميل. وتجمع التشكيلة الساحرة بين الخيال والحرفيّة والبراعة لتعكس التقاليد الفريدة ممزوجة بلمساتٍ إبداعية تتميز بها العلامة.

وقدم المصممون مفهوماً جديداً للصناعة اليدوية في هذه التشكيلة، خصوصاً في القطع المحاكة، حيث أبدعوا مجموعة متقنةٍ وأنيقة بلمسةٍ عصرية. وتتميز هذه القطع بلمسات فنيّةٍ من الكروشيه والتطريز والنسيج التقليدي، إضافةً إلى القطع المزينة بالشرائط والأقمشة المميزة. وتتميز أغلب قطع التشكيلة بقياسات كبيرة تعكس تبايناً استثنائياً بين لمسات الأنوثة الناعمة والقياسات الرجالية الكبيرة.

دولتشي آند غابانا



وتقدم هذه التشكيلة الجديدة لمسات تعبر عن الأناقة الكلاسيكية لأزياء دولتشي آند غابانا النسائية، التي تجمع بين صفاء الماضي وفخامة المستقبل من خلال براعة وخبرة إيطاليّة فريدة من نوعها.

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