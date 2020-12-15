الامارات | مرصد الشارقة يكتشف كويكبين جديدين

شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الشارقة يكتشف كويكبين جديدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف مرصد الشارقة التابع لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك كويكبين جديدين ضمن 11 كويكباً رصدت في حزام الكويكبات بالتعاون مع تلسكوب «بان ستارز» في الولايات المتحدة الأميركية المتخصص للبحث واكتشاف الكويكبات والمذنبات.

وقال مدير جامعة الشارقة ومدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور حميد مجول النعيمي، إنه اكتشف هذين الكوكبين خلال مسابقة لمنظمة التعاون الدولي للبحث الفلكي (IASC) شارك فيها الراصد الفلكي في الأكاديمية محمد طلافحة، من خلال تحليل مئات من الصور والبيانات الفلكية التي توفرها المنظمة للعلماء حول العالم.

وأضاف أن أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة تؤكد بهذا الاكتشاف إمكاناتها في تحقيق هذا الجانب من دورها العلمي والعملي.

من جهته، أوضح محمد طلافحة، الراصد الفلكي في الأكاديمية، أن عملية البحث عن الكويكبات لغرض اكتشافها تتم من خلال استخدام الصور العلمية المعالجة وذات الدقة العالية والمأخوذة من شبكة مراصد عالمية متخصصة بهذا النوع من الأرصاد من خلال مسح السماء يومياً، وتتلخص هذه العملية أولاً بمقارنة ما يوجد في هذه الصور العلمية من كويكبات معروفة ومسجلة في أرشيف الإتحاد الفلكي الدولي لتحييدها خلال عملية البحث ومن ثم تمييز الأجسام المتحركة غير المسجلة من خلال سلسلة من الصور المأخوذة بفارق 30 دقيقة بين كل صورة؛ إذ إن الكويكبات يتغير موقعها مع مرور الزمن، ويتطلب ذلك تحديد مواقع حركة الكويكب ولمعانه وتحديد اتجاه حركته، ويتبع ذلك عملية جديدة من الأرصاد للتحقق من مسار الكويكب ومحاولة معرفة صفاته الفيزيائية ويتم تسجيله ضمن قائمة الكويكبات المكتشفة بشكل رسمي.

وأضاف طلافحة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة رصد هذين الكويكبين بشكلٍ مستمرٍ من خلال تلسكوباتٍ متعددة حول العالم متخصصة في تتبع الكويكبات من ضمنها تلسكوبات مرصد الشارقة، لتحديد مدارهما حول الشمس ومعرفة مواصفاتهما، منوها بأنه لا تزال هناك الفرص لاكتشاف مثل هذه الكويكبات، لكثرة عددها في حزام الكويكبات الرئيس داخل المجموعة الشمسية، باستخدام الأرصاد الفلكية والبحث والتعاون العلمي العالمي.

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