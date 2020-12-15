مع انخفاض درجات الحرارة.. طريقة عمل شوربة البطاطا المالحة

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علاقات و مجتمع
وسط تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء الطقس، واستمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، تبحث العديد من السيدات عن أنواع شوربة ذات مذاق مميز، للتدفئة، من بينها شوربة البطاطا المالحة، التي تعد من الوصفات غير التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة.
وفيما يلي خطوات تحضير شوربة البطاطا، على طريقة الشيف الشربيني، مقدم برامج الطهي على برنامج "سي بي سي سفرة".
مقادير شوربة البطاطا المالحة
- كريمة لباني
- زبدة
- بطاطا
- ملح
- بصل
- كرات
- مرقة
طريقة تحضير شوربة البطاطا
- خلط زبدة وبصل وكرات مفروم والملح.
- إضافة البطاطا المقطعة مع مكعب مرقة على ذلك الخليط.
- وضع قليل من الماء.
- ترك الخليط يغلي حتى تنضج البطاطا.
- وضع الكريمة اللباني، ثم فرم المكونات في الخلاط.
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