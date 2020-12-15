فيديو وصور.. 6 معلومات عن حفيدة فريد شوقي بعد انتشار فيديوهاتها على "تيك توك"

علاقات و مجتمع

تمايلها ورقصها على نغمات أغانِ أجنبية بملابس جريئة، أثار حالة واسعة من الجدل تجاه "ملك عوض"، حفيدة النجم الراحل فريد شوقي، وابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، إذ حققت مقاطع الفيديو الخاصة بها آلاف المشاهدات والمشاركات على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن بين المواد المصورة المتداولة، رقصت "ملك" بـ"توب أستومك" ضيق، يجمع بين الأبيض والأسود، على نغمات أغنية "ماني مان"، فيما ظهرت بـ"توب" أسود شفاف مع بنطلون قاتم اللون، أثناء تمايلها على أغنية "برنسس كيرلز".

من هى ملك عوض حفيدة فريد شوقي؟

- ملك عوض، ابنه عاطف عوض، مصمم الرقصات، وهو نجل الفنان الراحل محمد عوض.

- لديها صلة قرابة بجميلة عوض، حفيدة محمد عوض.

- لديها صلة قرابة بالفنانة ناهد السباعي حفيدة فريد شوقي.

- تعمل في عالم عرض الأزياء كموديل لإحدى المجلات.

- تحظى بشهرة واسعة خاصة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ يتابعها أكثر من 50 ألف متابع.

- ظهرت مع والدتها رانيا فريد شوقي، للمرة الأولى في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم في أكتوبر 2019، بأحد الفنادق الكبرى في مصر.

شاركت رانيا حينها صورة لها برفقة ابنتها ملك عوض، وأرفقت تعليقًا عليها قالت خلاله: "عزيزتي، أتمنى أن تعيشي حياتك على أكمل وجه، وأن تجدي دائمًا أسبابًا للابتسامة، وأن لديك دائمًا ما تضحكين عليه، وأن تحبي شخصًا ليس بعد وقت أكثر من الغد، أتمنى لك الأفضل في الحياة".

انقسام حول مقاطع فيديو حفيدة فريد شوقي

حققت مقاطع الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات والانتشار على منصات التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مئات التعليقات، أبرزها: "اللبس جريء وأوفر جدا بجد"، و"زي القمر وشبه مامتك"، و"والدتك مش بتعمل مشاهد جريئة ولا بتلبس مكشوف.. إزاي أنتي تظهري كده"، و"جميلة ومنطلقة وروحك حلوة".

ورغم انتشار تلك الفيديوهات حاليا، إلا أنها ليست جديدة، إذ سبق ونشرتها حفيدة فريد شوقي منذ عدة أسابيع عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، ولم تعيد نشرهما عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.