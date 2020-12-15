معلومات عن الفنانة حسناء سيف الدين: أصيبت بـ5 أورام في الرقبة (صور)

علاقات و مجتمع

"بعد الفحوصات والسونار طلع في رقبتي 5 أورام، وفي انتظار الجراح لعمل جراحة لأخذ عينة لفحصها، وإن شاء الله تطلع حميدة.. ادعولي"، بتلك الكلمات أعلنت الممثلة حسناء سيف الدين مرضها، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ما تسبب في تصدرها محرك البحث "جوجل"، نتيجة بحث متابعيها عن تطورات حالتها الصحية، والتعرف على معلومات عنها.

من حسناء سيف الدين؟

"هن" رصد أبرز المعلومات عن الفنانة المصابة، خلال الفقرات التالية:

1- ولدت في العاصمة الأردنية عمان، وتحمل الجنسية المصرية، وفقا لما أعلنته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

2- درست الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، وتخرجت عام 2005.

3- تعمل كسيدة أعمال.

4- بدأت العمل في المجال الفني منذ 2008.

5- شاركت في عدة مسلسلات من بينها: "البيت الكبير الجزء الثاني"، و"هى"، و"أبناء القلعة".

6- أثارت الجدل بسبب فستانها الجرئ ومكشوف البطن والظهر، خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في 2017، الذي كان من توقيع مصمم الأزياء محمود غالي.

7- يتابعها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" 46 ألف شخص.

تفاصيل الحالة الصحية لـ حسناء سيف الدين

قالت "حسناء" في أول تعليق لها عبر "الوطن"، إنها اكتشفت مرضها منذ 3 أشهر، وكان عبارة عن ورم بسيط في الرقبة، وأكد لها الطبيب أنه مجرد التهاب بسيط، لكن بعدها بمدة بسيطة أُصيبت بورم أكبر في مكان مجاور، ولم يكن لديها الوقت الكافي للكشف، خاصة أنها كانت مشغولة بتصوير مسلسل "سكن البنات".

وأضافت حسناء سيف الدين: "أجري حاليا الفحوصات اللازمة، للتأكد أن الورم حميد وليس خبيثًا"، طالبة من جمهورها الدعاء لها بأن يشفيها الله ويخرجها بأحسن حال من المستشفي.