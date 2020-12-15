لعاشقات القهوة.. نصائح للحفاظ على وزنك وصحتك عند تناول مشروبك المفضل

صحة

تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة لدى ملايين من البشر حول العالم، لأسباب مختلفة، منها مذاقها الرائع، بالإضافة إلى فوائدها الصحية في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض السكري والزهايمر وسرطان القولون.

لكن ربما لا يعلم كثيرون، أن هناك بعض الخطوات والنصائح التي يساعد اتباعها عند تناول القهوة على الحفاظ على الوزن ، منها كما أوردها موقع "health line":

لا تشربي القهوة على معدة فارغة

ينصح الخبراء بعدم تناول القهوة على معدة فارغة في الصباح، لأنها تخفف الشعور بالجوع، ما يؤدي إلى عدم تناول الطعام لفترة طويلة خلال النهار، وبالتالي تناول كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة في وقت لاحق من اليوم، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن.

قللي كمية السكر في القهوة

المشروبات المحلاة تزيد من نسبة السكريات المضافة، لذلك يجب الحد من تناول السكر المضاف إلى ما لا يزيد عن 25 جرامًا في اليوم، بينما يجب ألا يستهلك الرجال أكثر من 36 جرامًا يوميًا، إذ يؤدي استهلاك أكثر من الكمية الموصى بها إلى زيادة الوزن أو زيادة مخاطر صحة القلب.

تجنبي تناول مبيضات القهوة

تحتوي ملعقة كبيرة من مبيض القهوة القياسي على 30 سعرا حراريا، و2 جرام من الدهون المشبعة لكل ملعقة كبيرة، ما يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ابتعدي عن المحليات الصناعية

وفقا لدراسة أجريت في عام 2019، يعد استبدال السكر بالمُحليات الصناعية ليس له أي تأثير على إنقاص الوزن، على الرغم من أنها لا تحتوي على أي سعرات حرارية، علاوة على ذلك، لا تزال الآثار الصحية طويلة المدى للمحليات الاصطناعية غير مفهومة جيدًا.

استمتعي بالمحليات الطبيعية باعتدال

تحتوي بعض المحليات مثل العسل على فوائد صحية، لأنها تعتبر أشكالًا "طبيعية" أكثر من السكر، لكن ضع في اعتبارك أن تناولها بإفراط يمكن أن يزيد من السعرات الحرارية، لذا يجب تناول المحليات الطبيعية مع القهوة باعتدال.

استخدامي قشور الفاكهة

تعتبر إضافة نكهة إضافية عبر قشور الفاكهة إلى فنجان القهوة، طريقة مفيدة لإضفاء طعم لذيذ عليها، إذ يمكن استخدام قشر البرتقال أو الليمون لهذا الغرض.