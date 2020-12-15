جوهرة تحتفل بعيد ميلادها بفستان قصير ومكشوف (فيديو)

لايف ستايل

بفستان جريء، لفتت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" الأنظار بإطلالتها، خلال احتفالها بعيد ميلادها، الذي شاركت مواد مصورة منه عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "جوهرة"، بفستان "أوف شولدرز"، والذي تميز بأنه قصير وبأكمام طويلة، فضلا عن أنه متعدد الألوان "تكني كالار" بنقوش لامعة، من توقيع مصمم الأزياء مهند كوجاك.

وتضمنت مقاطع الفيديو التي شاركتها الراقصة الروسية، ظهورها دون كمامات خلال احتضان وتقبيل صديقتها داخل الحفل، الذي تضمن تورتة مكونة من طابقين ومزينة برسمة "جوهرة" فضية كبيرة الحجم، فضلا عن حقائب هدايا باللونين الذهبي والفضي مرسوم عليهم "جواهر" أيضا.

وعلقت الراقصة الروسية على مقاطع فيديو عيد ميلادها، قائلة: "أجمل عيد ميلاد لي والأسعد.. شكر خاص لكل الفريق وراء عيد ميلادي الرائع".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، الذي حصد ما يقارب 60 ألف مشاهدة وإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أحلى واحدة من غير مجهود"، و"ملكة جمال"، و"لورديانا أحلى منك"، و"اللبس وحش وأوفر".

جوهرة تشارك في "القاهرة السينمائي" و"الجونة"

ظهرت الراقصة الروسية، جوهرة على السجادة الحمراء، بافتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفستان أحمر من الستان، طويل، منفوش قليلًا، مع الشعر المنسدل "الليس" والمكياج الهادئ والأقراط الطويلة.

وسبق أن لفتت الأنظار بإطلالة جريئة، خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وظهرت جوهرة في الجونة، بفستان شفاف طويل، تميز بأنه رمادي اللون، ومزين بنقوش فضية لامعة، مع أكمام طويلة فضفاضة، مع اختيارها مكياج سموكي وتسريحة شعر مرفوعة إلى أعلى.