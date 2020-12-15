منها الحماية من الخرف.. تعرف على فوائد تناول التفاح

صحة

يشتهر التفاح بفوائده وقيمته الغذائية فهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد على بناء الجسم، لذلك اشتهر التفاح بالعبارة الشهيرة "تناول تفاحة قبل الذهاب إلى الفراش، ستمنع الطبيب من كسب رزقه".

وفي مختلف الدراسات التي أجريت على التفاح، وجد الباحثون أن هذا النوع من الفواكه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية ويحتوي على سعرات حرارية قليلة.

وتوصلوا إلى أن التفاح يحسن الجهاز العصبي والقلب ويحمي من الخرف ويخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".

كما يحمي التفاح من خطر الإصابة بالسكري فهو يعمل على الحفاظ على مستويات السكر في الدم قدر المستطاع.