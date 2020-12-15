قبل النطق بالحكم.. 3 مراحل وضعها أحمد بسام زكي لصيد ضحاياه

علاقات و مجتمع

29 ديسمبر الجاري هو اليوم الذي حددته محكمة القاهرة الاقتصادية، للنطق بالحكم على أحمد بسام زكي، الشاب المتهم بالتحرش بفتاتين، وتهديدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في القضية التي هزت "السوشيال ميديا"، منذ بداية ظهورها في يوليو الماضي.

وقبل النطق بالحكم بأيام، يعرض "هن" المراحل الثلاث التي وضعها الطالب المتحرش لصيد ضحاياه.

الاستدراج

استدراج الفتيات بالأحاديث الوهمية، هو الخط الأول الذي رسمه الطالب السابق بالجامعة الأمريكية، للإيقاع بالضحايا، من خلال شهادات الضحايا في النيابة العامة، اللائي تشابهت في بداية ما تعرضن إليه، إذ بدأ الطالب في التحدث إليهن والتعرف عليهن بصفة الزمالة في الكلية، أو ربما اتخذ الوتر العاطفي وسيلة لدخول قلب الضحايا الصغار.

إجراء المحادثات الوهمية وخلق مواضيع مشتركة تتطرق بعد ذلك إلى الإعجاب واستعطاف الضحايا بمروره بأزمات حادة، هكذا سار "الطالب المتحرش" على خطته مع للإيقاع بالفتيات.

المواعدة ومحاولة الإيقاع

وما إن يتأكد الطالب المتحرش من توطيد علاقته بالمجني عليها، حتى يبدأ في المرحلة الثانية وهو المواعدة واختيار المكان المناسب لتنفيذ جريمته في حق الضحية، فمن خلال روايات الضحايا في اعترافات النيابة.

اتفقت المجني عليهن بأن "الطالب المتحرش" حاول استدراجهن للقائه بحجج مختلفة، سواء في المجمع السكني، الخاص به، أو في أماكن أخرى، وما أن خلا بهن حتى قام بالتعدي عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولاً مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه.

الابتزاز

كشف حقيقة الطالب المتحرش للضحايا، جعلهن يرغبن في إنهاء علاقاتهن به، ليبدأ المتهم في ابتزازهن بصورهن وأحاديثهن معه.

واعترفت الضحايا بأن المتهم كان يهددهن بإرسال صورهن إلى ذويهن، كما قدمن الفتيات الرسائل الجنسية الذي أرسلها إليهن "الطالب المتحرش" طالبًا ممارسة الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض 3 فتيات - لم يبلغنّ 18 سنة - وتهديدهنّ وفتاة أخرى، كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وجاء في قرار النائب العام، أنَّ المتهم "تحرش باثنين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".